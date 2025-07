Nacho Abad, obligado a paralizar 'En boca de todos' ante el insulto que se ha captado a Pedro Sánchez en directo

Este jueves, 31 de julio, una entrevista en 'En boca de todos' ha finalizado con Nacho Abad pidiendo disculpas a la audiencia. El programa de Cuatro ha entrevistado a Donato Conde, el propietario de una corporación especializada en retirar y restaurar barcos abandonados en puertos.

Aunque la entrevista duró pocos minutos, fueron los suficientes para que el joven colara un mensaje oculto en una pizarra en el que insultaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Casi una hora después de este momento, el presentador del programa, Nacho Abad, cortaba el directo para aclarar lo sucedido y pedir disculpas por ello.

Y es que la audiencia no pasó por alto este hecho, y, a través de las redes sociales, no tardaron en comentar cómo el invitado había colado el improperio hacia el presidente del Gobierno. "Yo, sinceramente, ni me había dado cuenta", comenzó diciendo el presentador, dejando claro que él no había sido consciente.

Nacho Abad condena el insulto a Pedro Sánchez en su programa

Pero, acto seguido, se mostraba muy molesto: "No lo queremos pasar por alto. Detrás había una pizarra con un mensaje contra Pedro Sánchez, acompañado de un insulto con las siglas que están viendo", explicó Nacho Abad, haciendo referencia a las siglas HDP (Hijo de puta). "Condenamos la utilización de nuestro programa para mandar un mensaje encubierto. Estábamos hablando de un barco y no sabía que nos estaban utilizando para insultar a Sánchez", insistió el conductor del espacio.

Finalmente, el periodista aprovechaba la ocasión para dar las gracias a la audiencia por haberse percatado. "Lo condenamos y les damos gracias a ustedes, que nos ven, por alentarnos a condenarlo. No me parece nada bien", sentenció Nacho Abad, antes de continuar con el programa tras aclarar este lamentable suceso.