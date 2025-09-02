Esta semana, Ten y Canal Quickie han estrenado 'No somos nadie', el nuevo magacín de La Osa Producciones Audiovisuales con María Patiño y Carlota Corredera como presentadoras. Y son muchos los que han echado de menos a dos rostros de 'Tentáculos' y 'Ni que fuéramos' como Kiko Hernández y Gonzalo Vázquez.

Por el momento, se desconoce el motivo por el que Kiko Hernández no se ha sumado a 'No somos nadie' después de haber sido la cara principal de 'Tentáculos'. Sin embargo, la ausencia del reportero argentino si que tiene explicación.

Ha sido el propio Gonzalo Vázquez el que ha revelado en su cuenta de Instagram el motivo por el que no estará en 'No somos nadie'. Y es que el periodista formará parte del equipo de 'Directo al grano', el nuevo magacín de Marta Flich y Gonzalo Miró para sus tardes como reportero.

"Esta foto es la respuesta perfecta para todas las preguntas que me están haciendo. Estuve varios días pensando cómo compartirlo con ustedes", empieza diciendo Gonzalo Vázquez en un extenso texto que acompaña a una fotografía en la que aparece con el micrófono del nuevo programa de TVE.

Gonzalo Vázquez, de 'Tentáculos' a fichaje de 'Directo al grano'

"Me pasan muchas cosas a la vez. Me siento feliz porque en menos de 9 meses de haber emigrado estoy en TVE, en el nuevo proyecto de @laosa_tv . Formar parte de @algrano_rtve es algo que todavía no entiendo. No sé si alguna vez podré procesar todo lo que me está ocurriendo. Estoy muy agradecido a la productora por confiar en mi", asegura.

Tras ello, no duda en acordarse de sus compañeros de 'No somos nadie'. "Y, a la vez, siento nostalgia cuando alguien me pregunta por @nosomosnadie.tv . Hoy veía el pisito y a mis compañeros y me moría de amor ❤️. Ellos me enseñaron y cuidaron en uno de mis momentos de mayor vulnerabilidad: el de haber dejado todo atrás para buscar un sueño que estoy cumpliendo", añade al respecto.

Por último, Gonzalo Vázquez agradece todo el apoyo que ha recibido en los últimos días al ver que no formaba parte del equipo de 'No somos nadie'. "Gracias a todos por el sinfín de mensajitos que fueron dejándome en las redes sociales y perdón por la tardanza. Sepan que estoy feliz con el cambio porque implica crecimiento y desarrollar una faceta en otro registro. Es uno de los desafíos más grandes de mi vida. Salgo de mi zona de confort. En Argentina solemos usar una frase muy a menudo: nada se pierde, todo se transforma. Los quiero mucho", concluye.