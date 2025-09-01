Veredicto unánime al estreno de 'No somos nadie' en TEN: muchos espectadores claman lo mismo

Este 1 de septiembre, María Patiño, Belén Esteban y Marta Riesco han reaparecido después del abrupto final de 'La familia de la tele' en TVE tras solo treinta programas. Las tres se han reencontrado en el estreno de 'No somos nadie', el nuevo magacín de TEN y Canal Quickie.

De esta manera, La Osa Producciones Audiovisuales regresa al pisito tras el fiasco de 'La familia de la tele' en TVE con un nuevo magacín que recupera el espíritu de 'Ni que fuéramos' y 'Tentáculos' aunando a buena parte de sus rostros.

En su primer día, 'No somos nadie' ha contado con María Patiño como presentadora y con Belén Esteban, Alberto Guzmán, Carolina Sobe y Arnau Martínez como colaboradores. A ellos se sumarán en próximas entregas otros rostros como Kiko Matamoros, David Insua, Ana Gurgui, entre otros. Además, Carlota Corredera se encargará de presentar el programa de los viernes.

En su arranque, 'No somos nadie' ha sufrido un pequeño problema técnico en TEN. Así, el inicio del programa solo se veía en Canal Quickie mientras que en TEN se veía la pantalla completamente negra. En él, aparecían María Patiño, Belén Esteban y el resto de colaboradores sentados en un sofá viendo la televisión. "No he visto la televisión, no sé ni encenderla. Aquí no estamos, ni aquí tampoco", aseveraba Patiño. "Yo necesito salseo y corazón", clamaba Carolina Sobe.

"Yo si no salimos nosotros a mí no me emociona nada", confesaba Marta Riesco. "María, en algún canal tendremos que estar, ¿no?", cuestionaba Belén Esteban. "Por fin, chicas que pensaban que estábamos desaparecidas como la Lozano", apostillaba Alberto Guzmán. "Empieza la diversión en TEN", advertía Sobe. "Después dicen que no somos nadie", terminaba diciendo María Patiño.

"Muy buenas tardes. Yo sabía que iban a estar ahí. Estoy bastante nerviosa y desentrenada. Muchos daban por hecho que íbamos a desaparecer y que no íbamos a volver. Los dos últimos años han sido una auténtica noria de emociones, arriba, abajo, arriba, abajo, pero siempre siempre intentamos levantarnos", concluía María Patiño.

📹Así ha comenzado 'No somos nadie', el nuevo regreso del espíritu de 'Sálvame' tras 'Ni que fuéramos shhh', 'Tentáculos' y 'La familia de la tele' #NoSomosNadie #NoSomos1S pic.twitter.com/zurmcCDxAf — Tweets de tele (@teletuits) September 1, 2025

Patiño:

"... nunca hemos perdido la conexión"



Un segundo después: #NoSomos1S pic.twitter.com/iIRJSgkq1J — Sαɾα シ (@SarySaruchi) September 1, 2025

La audiencia aplaude el regreso de 'Sálvame' con 'No somos nadie'

Imagen del nuevo decorado de 'No somos nadie' en Canal Quickie

Y como cabía esperar, el estreno de 'No somos nadie' se ha convertido rápidamente en uno de los temas más comentados en redes sociales donde muchos no han dudado en celebrar la vuelta de los rostros de 'Sálvame' a TEN y Canal Quickie después de lo sucedido con 'La familia de la tele' en TVE.

La paz visual que evoca esta imagen 😍

Plano, plató y grafismos de millones!

Viva la televisión vibrante y viva 💚🩵#NoSomos1S pic.twitter.com/BIyoH05akW — Cristian Vancouver (@vancouvercris) September 1, 2025

Han vuelto a su esencia (que nunca debieron perder). Con #Nosomos1S recuperan la frescura, la picardía, ese misterio-exagerado que se eterniza como solo ellos saben hacerlo, y la autenticidad.



Dejan atrás las pretensiones, los corsés y la impostura avivada por aquella TVE. — Álvaro Roldán (@alvaroRoldan_) September 1, 2025

Buah lo que echaba yo de menos a esta gente 😂 #NoSomos1S #NoSomosNadie pic.twitter.com/CXj8TuGOb9 — Bastian (@elrealityboy) September 1, 2025

La televisión que nos merecemos, está de vuelta #NoSomos1S



pic.twitter.com/aHxUfqjk1S — sofrito (@soofrito) September 1, 2025

Me llamareis raro, pero ME ENCANTAN los rótulos y grafismos de #NoSomos1S. La verdad que dan satisfacción y es que me encantan pic.twitter.com/dkBnyS8TsQ — Salvamista ✨ (@elfrikidelatv_) September 1, 2025

📺 #NoSomos1S comienza su primer programa en TEN y Canal Quickie, y nosotros echamos un vistazo a sus grafismos (que siguen la línea típica de La Osa Producciones) y a su cabecera, ¡que está CHULÍSIMA! pic.twitter.com/XEu7YqVcIp — BOTMEDIA (@BotMedia_) September 1, 2025

Fan absoluto de @AlbertoGuzmanU1

Conquista la cámara, atrapa al espectador y se convierte en protagonista. Maneja la información que tiene (y es mucha) de manera excepcional. #NoSomos1S @TENtv @laosatv @CanalQuickie pic.twitter.com/4BJpWWVpL8 — MiOtroYo (@MiOtroYo2025) September 1, 2025

Ha vuelto el color a la televisión , esta vez, intentad acabar dos temporadas bajo el mismo nombre, larga vida a #NoSomos1S pic.twitter.com/GB5hc3Fhfu — joan. (@about_joaan) September 1, 2025

Los grafismos, los colores, la esencia…



Pelos de punta. #NoSomos1S pic.twitter.com/8tCSJaWLD2 — P I R A N A (@lapiranatv) September 1, 2025

Comparaciones con 'La familia de la tele'

De hecho, algunos no han dudado en señalar como en solo veinte minutos 'No somos nadie' se comía a todo lo que se vio de 'La familia de la tele' en un mes en TVE.

Este faldón teniendo más contenido que toda 'La Familia de la Tele'. #NoSomos1S pic.twitter.com/7NvNEkgw8Q — Miss Kokoro (@KokoroMiss) September 1, 2025

Joder 20 minutos de programa y ya esto es mil veces mejor que la familia de la tele



#NoSomos1S pic.twitter.com/2mPI8flT6e — Marcos Porta 🦖 (@marcossuarezzzz) September 1, 2025

Estos 20 minutos ya se han meado en los 32 programas de La Familia de la Tele. #NoSomos1S — ☀️Marujón de verano🐙 (@RincondelMaruja) September 1, 2025

Los primeros 10 minutos ya son mucho mejores que la época de La familia de la tele #NoSomos1S pic.twitter.com/JjWee6KNUV — Elfo azul 🇺🇸🇷🇺 (@PeterrParkeerr) September 1, 2025

Muchos se acuerdan de Kiko Hernández y Gonzalo Vázquez

No obstante, también ha habido una queja y una petición unánime pro parte de todos los seguidores de 'No somos nadie'. Así, muchos piden la vuelta de Kiko Hernández y de Gonzalo Vázquez. De hecho, la ausencia del reportero argentino se colaba incluso en una conexión en la que incluso Alejandra Rubio le preguntaba al nuevo reportero por Gonzalo.

Otros también se han acordado de Lydia Lozano, que se ha convertido en una de las protagonistas del estreno de 'No somos nadie' por su fichaje por Telecinco. Algo sobre lo que se han manifestado alto y claro María Patiño y Belén Esteban y de lo que se ha adelantado algunos detalles como su sueldo o que además será entrevistada en 'De Viernes'.

los queremos a ellos también❤️ #NoSomos1S pic.twitter.com/2oxnIKQCBK — elsa pero no de frozen❄️ (@mariapatinocdf_) September 1, 2025

¿Y Gonzalo? Hasta la niña de la curva se lo pregunta. #NoSomos1S pic.twitter.com/dcWLSu146I — Ixxx Dxxxx (@ixxxdxxxx) September 1, 2025