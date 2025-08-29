'No somos nadie', el nuevo 'Sálvame' de TEN y Canal Quickie desgrana todos sus detalles: horario y nuevas secciones

Quedan solo tres días para que los rostros de 'La familia de la tele' y 'Tentáculos' se unan en 'No somos nadie', el nuevo magacín diario producido por La Osa Producciones Audiovisuales que se emitirá en directo cada tarde de lunes a viernes en TEN y Canal Quickie.

Ya se sabía que este nuevo formato que presentará María Patiño de lunes a jueves y Carlota Corredera los viernes comenzará a las 15:30 horas. Lo que se desconocía hasta ahora era su duración. Pues bien, el formato se emitirá a diario entre las 15:30 y las 19:00 horas. Es decir contará con tres horas y media de duración.

'No somos nadie' retoma el estilo más auténtico, valiente y transgresor del género que marcó a una generación de espectadores con 'Sálvame' y posteriormente con 'Ni que fuéramos' y lo reinventa para los nuevos tiempos: más libre, más digital y más cercano.

Junto a María Patiño y Carlota Corredera estará un nutrido equipo de colaboradores con Belén Esteban y Kiko Matamoros a la cabeza, que vuelven al pisito tras el fiasco de 'La familia de la tele' en TVE al igual que Marta Riesco. Los tres se suman a un equipo de colaboradores entre los que se encuentran Arnau Martínez, Alberto Guzmán, Ana Gurguí, Carolina Sobe y David Insua, entre otros. Todos ellos se reunirán cada tarde en el pisito, un plató renovado donde todo puede pasar y donde lo inesperado se adueña de la escaleta.

'¡No cocino más! y la 'Quickie Ronda', entre las secciones de 'No somos nadie'

'No somos nadie' es un homenaje al espectador que busca compañía, un programa dispuesto a llenar de nuevo el hueco de aquellos contenidos que dejaron de emitirse pero nunca dejaron de ser necesarios: personajes icónicos, situaciones surrealistas, reacciones espontáneas, sorpresas en directo, reportajes inolvidables, colaboraciones especiales, tertulias sin corsés y una sensibilidad única para contar historias desde un punto de vista vitalista, real como la vida misma y con grandes dosis de emoción.

Inspirado en el enfoque sin filtros de 'Ni que fuéramos Shhh' y el giro audaz de 'Tentáculos', este nuevo formato recupera algunas de las secciones más queridas por la audiencia como "La Quickie Ronda", "Minuto de oro" y "Minuto de plomo" o "Ni en pintura", a las que se sumarán nuevas propuestas como "¡No cocino más!", con Belén Esteban a los fogones, "La Comunidad" o "El reto viral", diseñadas para conectar con el público más joven y con los nuevos hábitos de consumo audiovisual.

Con una apuesta renovada por la participación en tiempo real y el multiformato, No somos nadie se emitirá en simultáneo en TEN y en Canal Quickie a través de YouTube, Twitch, TikTok y X, reforzando su presencia en el ecosistema digital con el fin de revalidar el éxito que convirtió a Canal Quickie en uno de los canales de streaming de referencia en las plataformas y su contenido en uno de los directos más vistos de Youtube, con una extraordinaria repercusión mediática y un comportamiento sin igual en todos los soportes disponibles.

Además, el programa busca consolidarse como referente en el target comercial más codiciado por los anunciantes (25-44 años), donde su predecesor original llegó a liderar su franja frente a las ofertas de las grandes cadenas generalistas.