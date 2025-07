Un exconcursante de 'Supervivientes 2025' destapa la cláusula capital del contrato con la productora

El pasado mes de junio, Telecinco puso fin, con gran éxito de audiencias, a 'Supervivientes 2025'. La edición acabó con la victoria de Borja González, quien se impuso en la final a Álvaro Muñoz Escassi, Montoya y Anita Williams. Su última gala alcanzó un excelente 25,9 de share y una media de 1.734.000 espectadores

Si algo marcó la emisión de 'Supervivientes 2025' fue las numerosas bajas que se produjeron. Algunos abandonos fueron voluntarios, como el de Beatriz Rico a las pocas horas de aterrizar en la isla, o el de Rosario Matew. Aunque otros fueron forzosos, como es el caso de Álex Adróver o Almácor, quienes tuvieron que decir adiós a la aventura tras lesionarse durante las pruebas.

Ha sido precisamente este último el que ha desvelado una de las cláusulas más importantes del programa. Almácor ha sido entrevista para 'La escalera roja', donde le preguntaron si era cierto que los concursantes reciben un caché diferente según su fama, algo que él confirmó, asegurando que no es ningún secreto, ya que es algo conocido por la audiencia.

Almácor destapa una de las cláusulas del contrato de 'Supervivientes'

Almácor en 'Supervivientes: Tierra de Nadie'

Eso sí, el artista reconoce no saber cuánto cobraban el resto de sus compañeros, ya que es un tema sobre el que tienen prohibido hablar por contrato. "Es algo de lo que no te dejan hablar. En el contrato lo pone muy claro: 'No se puede hablar de los cachés'", asegura el exconcursante de 'Supervivientes 2025'. Quizá esto sea para evitar rencillas entre ellos.

Almácor se vio obligado a abandonar Honduras tras sufrir una aparatosa caída durante una de las pruebas que implico un doloroso traumatismo por el que tuvieron que tratarle los sanitarios del programa. En aquel momento, los médicos optaron por inmovilizarle el brazo como parche temporal, a la espera de ver su evolución y tomar una decisión sobre el futuro del joven en el concurso.

Carlos Sobera fue el encargado de anunciarle la triste noticia: no podría seguir en 'Supervivientes 2025'. "No me jodas", se limitó a decir el cantante entre lágrimas. Su novia intentó apoyarle desde el plató, trasmitiéndole todo el cariño de sus seres queridos. Pero a él de poco le servía, puesto que seguió repitiendo insistentemente: "No es justo, tío".