'Tu cara me suena' vive una novena gala llena de giros en la que coronan a una inesperada ganadora

'Tu cara me suena 12' celebró su novena gala este viernes y demostró una semana más que según se acercan a la recta final, más imprevisible se vuelve el concurso. El desvergonzado 'Chiki Chiki' de Goyo Jiménez, que en lugar de convertirse en Rodolfo Chikilicuatre se enfundó en la minifalda de Tata Golosa, logró imponerse gracias al componente cómico al brillante número de Mikel Herzog Jr como Elton John al piano, que no consiguió impresionar al jurado.

Quién sorprendió al jurado, al público y a todos los que desde casa vieron como se alzaba con su primera victoria fue Esperansa Grasia, que este viernes deslumbró como Vaiana. El segundo puesto fue a parar a Melani García, que tampoco se quedó atrás con su emotivo número como Los chicos del coro. El bronce en este caso quedó reservado para Gisela, que deslumbró una semana más, esta vez en la piel de Edurne.

Gisela Lladó arranca la gala desde los cielos con Edurne al ritmo de 'Mírame'

Edurne y Gisela en la gala 9 de 'Tu cara me suena'

La novena gala de ‘Tu cara me suena 12’ arrancó por todo lo alto, literalmente, con Gisela suspendida por los aires para descender al escenario y encontrarse con la mismísima Edurne. Ambas, enfundadas en un vestido azul de pedrería, comenzaron a interpretar al unísono ‘Mírame’ con un ejército de bailarines adornando la escena. Y nada más terminar su complicada imitación de ‘Original y copia’, quedó claro que la antigua concursante de ‘Operación Triunfo’ había protagonizado uno de los grandes números de la noche.

“No es por echarle flores, pero es que es una curranta. Yo esto lo hice preparándolo durante dos semanas, ella ha tenido días y es brutal lo que ha hecho, es muy difícil”, señaló Edurne entre una lluvia de aplausos del público que más tarde se traduciría en una elevada puntuación tanto del voto popular como del jurado, que no dudó en encumbrarla una semana más en el top del ranking.

Melani García vuelve a hacer magia como Los Chicos del coro

Melani se mete en la piel de 'Los chicos del coro'

Quién tampoco tenía pensado bajar de lo más alto del podio de ‘Tu cara me suena 12’ era Melani García, que tras conseguir su segunda victoria en el concurso la semana pasada con Beyoncé, volvió a demostrar su interminable versatilidad este viernes de la mano de Los chicos del coro. El escenario se llenó entonces de un coro compuesto de niños, y con la íntima iluminación de unos candelabros, la intérprete apareció en el escenario para recrear una de las escenas más míticas de la película.

Su rendición de ‘Caresse sur l’ocean’, acompañada de su habitual impecable técnica vocal, provocó más de una lágrima en plató y dejó al jurado completamente sobrecogido por la magia que una semana más había provocado la benjamina de la edición. “Me has emocionado porque tu voz llega, y cantando con los niños me llega más. No se si es porque desde que soy abuela me llega directamente al corazón, pero me has emocionado muchísimo”, sentenció Lolita entre aplausos.

Manu Baqueiro sorprende como Johnny Cash

El siguiente en pasar por el escenario de ‘Tu cara me suena 12’ fue Manu Baqueiro, y una semana más, quedó claro que el actor está dispuesto a hacer todo lo posible para abandonar el fondo del ranking. En esta ocasión, el concursante se tuvo que transformar en Johnny Cash, y su rendición de la mítica ‘Ring of fire’ arropado por una banda y coristas que transportaron al público a la década de los 60 se ganó el reconocimiento del jurado.

“Lo estás haciendo muy bien, estas semanas estás trabajando mucho. Como eres actor, te metes en el personaje y eso se nota. Entonces, yo creo que estás disfrutando además mucho”, subrayó Lolita, impresionada por el constante trabajo del actor. Pero si alguien dejó a todos los presentes boquiabiertos esta semana, ese fue Goyo Jiménez, que llamó a la actriz Sara Escudero para ejercer de compañera en el que se convirtió en el número cómico por excelencia no solo de la noche, sino de la edición.

Goyo Jiménez y Sara Escudero revolucionan el escenario como Tata Golosa y Rodolfo Chikilicuatre

Goyo Jiménez y Sara Escudero al ritmo de 'Baila el chiki chiki'

En este caso, Goyo Jimenez decidió convertirse en Tata Golosa mientras que su compañera se enfundó en el icónico look de Rodolfo Chikilicuatre, con tupé XXL, camisa morada y guitarra de juguete en mano. El humorista, por su parte, desató su melena rubia y se embutió en un ajustado vestido negro que dejaba ver su ropa interior amarilla. Y de repente, el escenario de ‘Tu cara me suena 12’ se convirtió en el set de Andreu Buenafuente en La Sexta en 2008 para dar caña al infame remix de la polémica candidatura eurovisiva.

El brikindans, el crusaíto, el maikelyason y el robocop, todos los pasos estuvieron presentes en la hilarante actuación que puso a bailar a todo el público y provocó risas entre el jurado con Disco y Gráfica de fondo, ejecutando su atropellada coreografía con caídas incluídas. “Hoy estoy impresionado. A mi me gustaría que ganarais esta gala porque yo esto lo tengo que volver a ver”, aseveró Àngel Llàcer, cautivado por el caos de Goyo había sembrado esta semana sobre el escenario.

Mikel Herzog Jr deja al jurado frío con su esmerada versión de Elton John al piano

Mikel Herzog Jr. imitando a Elton John

Cuando las risas cesaron en plató, llegó el turno del concursante que más victorias acumula en esta edición de ‘Tu cara me suena 12’. Mikel Herzog Jr irrumpió en el escenario dispuesto a brillar como Elton John con interpretación de piano en directo. Enfundado en un traje de estrellas y luciendo una enorme peluca morada, el actor regaló una brillante rendición de ‘I’m still standing’ que desgraciadamente pasó desapercibida en las valoraciones de la noche, recibiendo la puntuación más baja por parte del jurado.

“A mí lo que me maravilla es que tengamos artistas como Mikel en este programa”, sentenció Llàcer entre aplausos para el concursante, que semana tras semana se perfila como uno de los posibles ganadores pese a su hundimiento en estas últimas dos galas. “Lo haces todo bien, tocas el piano, cantas, bailas... qué quieres que te diga”, añadió Lolita. Pero la tensión de las valoraciones estaba reservada para el reencuentro de Yenesi con el jurado tras su abandono de plató de la semana pasada.

Yenesi resurge como Bibiana Fernández y brilla con su alegato sobre el colectivo trans

Yenesi regresa a 'Tu cara me suena' como Bibi Ardensen

"Tuve una incontinencia", confesó la concursante de 'Tu cara me suena 12' antes de subir al escenario, haciendo referencia a su cruzada contra Lolita, Chenoa y compañía por sus constantes bajas puntuaciones. Sin embargo, este viernes se fundió completamente con Bibiana Fernández, o más bien Bibi Andersen por el número que replicó, y llevó la calma y la serenidad como talante para enfrentarse a las valoraciones. Envuelta en un vestido negro de terciopelo y recreando una de las míticas actuaciones de ‘Call me Lady Champagne’, la tik toker se deslizó entre hombres trajeados y unos labios gigantes de los que emergió al escenario.

"Es para mí un honor rendir homenaje a Bibi Andersen, una persona tan importante para el colectivo trans, que ha dado tanta visibilidad en una época donde era muy difícil. Si alguien en casa se identifica conmigo, una persona pequeña, que no tiene muchos referentes y me ve a mí y se empodera un poco... eso es mejor que cualquier punto que me pueda llegar aquí, cualquier premio y cualquier cosa", sentenció Yenesi entre aplausos, aprovechando sus minutos tras actuar en lugar de centrarse en la valoración.

Bertín Osborne brilla como Zucchero y Ana Guerra vive una accidentada actuación como Dua Lipa

Ana Guerra imitando a Dua Lipa pese a su problema con las cervicales

A esta altura de la noche en 'Tu cara me suena 12', solo faltaba por ver el personaje que, una vez más, reafirmaría la teoría de que Bertín Osborne ha firmado una especie de cláusula que no le permite, bajo ningún concepto, abandonar la burbuja de hombre cis hetero de la canción que conforma su zona de comfort. El cantante de rancheras regresó a las lecciones de italiano este viernes para convertirse en Zucchero con el conocido ‘Baila morena’, que puso a bailar al público y al jurado.

Pero si alguien enfrentó un reto en mayúsculas durante esta novena gala, esa fue Ana Guerra, que no dejó que una aparatosa lesión le impidiese dar lo máximo posible como Dua Lipa sobre el escenario. La cantante reapareció ante el público con un collarín y explicó que había sufrido un latigazo cervical durante los ensayos, por lo que su número iba a ser “una versión reducida” de lo que pretendían hacer este viernes. Sin embargo, la canaria se ocupó de darlo todo al ritmo de 'Houdini' sobre el escenario.

Rodeada de espejos, humo y una vorágine de bailarines que incluso la elevaron por los aires pese a su delicada situación, la concursante quiso defender dentro de sus posibilidades el difícil reto de la semana, conjuntando incluso su collarín con los pantalones de chándal del videoclip. “Como jurado me es difícil valorar esta actuación, porque no has dado todo lo que podrías haber dado por la lesión que has tenido. Entonces, valoro muchísimo tu actitud, de hecho esta actitud es la que nos va a salvar a todos, de verdad”, advirtió Àngel Llàcer, lamentando la mala suerte de la intérprete.

Esperansa Grasia se hace con su primera victoria en 'Tu cara me suena 12' gracias a la magia de Vaiana

Y el número de la noche por excelencia llegó por parte de la concursante menos esperada este viernes. Si bien Esperanza Grasia se ha acostumbrado semana tras semana a firmar las imitaciones más hilarantes con personajes como Sonia y Selena, el pulsador le regaló una oportunidad de oro la semana pasada al asignarle Vaiana como reto para esta semana. La humorista se transformó en el dibujo animado de Disney y comenzó su interpretación de ‘Qué hay más allá’ con un sentimiento que provocó lágrimas en Lolita.

Tras recrear la escena de la película de animación, subida incluso en un barco que ocupaba el largo y ancho del plató, la concursante no se esperaba conseguir su primera victoria en 'Tu cara me suena 12'. "Llevas unas semanas un poco flojita de espíritu, pero te quiero decir que con lo que has hecho hoy vas a alegrar los corazones de muchas abuelas y muchos niños. Y de verdad, Esperansa vente arriba que lo haces muy bien. Cuando las cosas se hacen con verdad siempre tienen un buen hacer, te lleves el número que te lleves", sentenció Lolita.

Votos del jurado:

Esperansa Grasia: 47

Melani García: 39

Bertín Osborne: 38

Gisela Lladó: 38

Goyo Jiménez: 31

Manu Baqueiro: 28

Ana Guerra: 27

Yenesi: 21

Mikel Herzog Jr: 19

Votos del público:

Esperansa Grasia: 12

Melani García: 11

Gisela Lladó: 10

Mikel Herzog Jr: 9

Goyo Jiménez: 8

Bertín Osborne: 7

Ana Guerra: 6

Manu Baqueiro: 5

Yenesi: 4

Votos del jurado+público: