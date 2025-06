La accidentada actuación de Ana Guerra en 'Tu cara me suena' que le obliga a aparecer con collarín

Ana Guerra vivió un aparatoso contratiempo que afectó de lleno a su rendimiento de este viernes en 'Tu cara me suena 12'. La cantante sorprendió a los espectadores al reaparecer el concurso con el cuello inmovilizado por un collarín, un detalle que marcaría su esperado número como Dua Lipa que el clonador le había brindado para la novena gala de la edición.

Al parecer, la canaria sufrió una lesión mientras preparaba su número de esta semana, una actuación cargada de coreografía al ritmo de 'Houndini' de la arista británico-albanesa. "Me fui a ensayar con Miriam y soy una kamikaze, soy una animal...", lamentó la concursante minutos antes de subir al escenario cuando Manel Fuentes le preguntó por su accidentado estado. "Fue un fallo mío, no calenté", continuó explicando.

Ana Guerra explica su lesión que condiciona su imitación en 'Tu cara me suena 12': "Me tenía que quedar en casa"

"Venía de hacer promo y bueno, llegué a la sala de ensayo y me hice daño en la lumbar y la cervical. Pensé que había sido una cosa del momento, pero al día siguiente me desperté y dije... ups", confesó Ana Guerra, que decidió acudir de todos modos a la gala y superar su reto de la semana. "Vamos a hacer una versión un poco más reducida", adelantó la concursante.

"Por informe médico pone que me tenía que quedar en casa pero si me conoces sabes que mi cabeza no me lo permite, además me iba a sentir fatal. Aunque no lo hubiese hecho me hubiese quedado sentada mirando a todos mis compañeros, así me daban los cuatros a mí", aseguró la antigua concursante de 'Operación Triunfo', decidida a dar lo máximo dentro de sus posibilidades en la gala de este viernes.

"Aún así te digo que no te fuerces más de lo que debes, a la que te queremos es a ti, fuera y dentro del programa", le advirtió el presentador antes de despedirla. "Lo que nos pasa a los artistas es que tenemos la adrenalina del directo, entonces no te das cuenta en el momento que lo estás haciendo de que te estás haciendo daño", explicó Ana Guerra tratando de justificarse, asegurando que iba a tener cuidado y que se encontraba arropada por el grupo de bailarines.

Su emotivo alegato: "Aunque tuviera una pierna rota yo estaba aquí esta noche"

Y nada más finalizar su imitación de Dua Lipa, rodeada de espejos, entre bailarines y luces, con un collarín personalizado para la ocasión, la canaria se emocionó por la calurosa respuesta del público, que coreó su nombre para reconocer su esfuerzo. "Esto es lo que demuestra un artista, hay que seguir siempre hacia adelante. Yo quiero que todo el mundo te de un aplauso por el esfuerzo", sentenció Chenoa.

"Como jurado me es difícil valorar esta actuación, porque no has dado todo lo que podrías haber dado por la lesión que has tenido. Entonces, valoro muchísimo tu actitud, de hecho esta actitud es la que nos va a salvar a todos, de verdad", esgrimió entre aplausos el miembro del jurado de 'Tu cara me suena 12' mientras Ana Guerra se preparaba para contestar a tantas muestras de cariño.

"Aunque tuviera una pierna rota, estamos en un programa y sea lo que sea el dinero va para gente que sí que tiene dolores, que va durante tiempo y que no tienen cura. Que no tienen hogares, que le falta gente que les quiera, tienen enfermedades muy graves. Y aunque fuera con una pierna rota yo estaba aquí esta noche", sentenció la intérprete haciendo referencia a la fundación por la que concursa.

"Pase lo que pase queremos hacer a le gente feliz"

Pero Ana Guerra no se quedó ahí. "Antes de irme al sofá quiero poner en valor que el collarín es muy vistoso pero que aquí todos tenemos nuestra cruz. A todos vosotros os he visto sufrir y sacar el programa para adelante, todos tenemos una cruz. También yo estoy aquí porque me rodeo de la energía de todos vosotros que pase lo que pase queremos hacer a la gente felices cuando nos están viendo", resolvió la canaria entre una lluvia de aplausos del público.