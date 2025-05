Preocupación por Ana Guerra, directa al hospital tras su percance en la grabación de 'Tu cara me suena'

Ana Guerra, que este viernes va a vivir una de sus actuaciones más espectaculares en 'Tu cara me suena' metiéndose en la piel de Rosana, ha acudido al plató de 'Espejo Público' con Susanna Griso para cebar la gala y hablar de su paso por el talent show.

Para abrir boca, el programa matinal de Antena 3 ha emitido un breve avance de lo que se va a ver este viernes por la noche. En el caso de su actuación, Ángel Llácer asegura que se encuentra "en el top 3 de las cosas que se han visto en el programa".

Ana Guerra, por su parte, se ha mostrado entusiasmada con su exitosa trayectoria en 'Tu cara me suena'; destacando el esfuerzo que implica por el poco tiempo que tienen los concursantes para ensayar y satisfecha con los resultados hasta la fecha: "Ha sido una de mis mejores actuaciones hasta el momento".

Sin embargo, a la cantante canaria se le ha podido ver muy incómoda y sin apenas capacidad de moverse por un percance en la grabación de 'Tu cara me suena' a raíz de un complejo número de baile. Y sobre ello ha dado cuenta Susanna Griso, que no ha ocultado su preocupación: "Me está dando una cosa verte, de verdad. Es que no sé si se han dado cuenta pero es Robocop. No puede girarse, está haciendo un esfuerzo sobrehumano porque quienes hemos sufrido latigazos cervicales sabemos lo que es".

Ana Guerra no podía moverse por ese fuerte latigazo cervical y haber asistido al plató de 'Espejo Público', cumpliendo con su convocatoria a pesar de las circunstancias, es algo que la presentadora de Antena 3 ha agradecido encarecidamente: "Venir a trabajar y, sobre todo, presentar tu sección de 'Tu cara me suena' con lo mal que estás, es algo que no puedo dejar de agradecerte".

"Cualquier otra persona estaría en el hospital, que es donde te vas a ir inmediatamente", ha añadido Susanna Griso a continuación. Guerra ha confirmado que, tras la entrevista, se iba a ir directamente para ser asistida por los médicos: "Iré a que me vean por si tengo algo importante".

No obstante, Ana Guerra ha hecho hincapié en que "estoy muy comprometida con mi trabajo". Y ha dejado toda una declaración de intenciones: "Si tuviera que dar un concierto esta noche, lo daría aunque me lo tuviera que pasar en una silla".