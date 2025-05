'Tu cara me suena 12': Lista completa con las imitaciones de la Gala 5 en Antena 3 del próximo viernes

'Tu cara me suena 12' vivió este viernes 2 de mayo una de las galas más ajustadas de la edición. Y no solo por el alto nivel de los concursantes, sino por el triple empate que fue saldado por el público en la recta final de la noche. Si bien Esperansa Grasia no consiguió brillar como Marisol esta semana, Bertín Osborne recuperó fuerza como Frank Sinatra y Ana Guerra deslumbró como Alicia Keys.

Tanto, que la canaria consiguió hacerse con su ansiada primera victoria de la edición. El segundo puesto lo ocupó Melani García, que logró redimirse este viernes como The Ronettes, mientras que el tercer puesto quedó reservado para Mikel Herzog Jr, que sorprendió con su imitación de India Martínez. Cabe destacar que los tres protagonizaron un empate con 22 puntos finales que se resolvió después de que el público otorgase la máxima puntuación a Ana Guerra.

La semana que viene también estará plagada de números de infarto y coreografías. Empezando por Esperansa Grasia, que protagonizará uno de los dúos de infarto de la noche con un amigo convirtiéndose en Emilia y Tini. Quién también tendrá que buscar acompañante para el próximo viernes será Yenesi, que deberá recrear el dueto entre Ricky Martin y Kylie Minogue.

Lista de imitaciones de la gala 5 de 'Tu cara me suena 12':