Manel Fuentes aclara cómo están las cosas con Yenesi tras su sonado plantón en 'Tu cara me suena'

La última gala de 'Tu cara me suena' estuvo marcada por el abandono de Yenesi, muy afectada por las votaciones que está recibiendo por parte del jurado. Ante esta situación, inédita en la historia del programa de Antena 3, su presentador, Manel Fuentes, se vio obligado a intervenir para salir en defensa de sus compañeros.

Ahora, días más tarde, el catalán se ha pronunciado ante los micrófonos de Europa Press sobre lo ocurrido. Tratando de quitarle hierro al asunto, Manel Fuentes cree que "cuando pasan estas cosas, lo mejor es llevarlas con normalidad que es lo que traté de hacer yo. Es decir, no paré el programa sino que hice que las cosas continuaran y luego la interpelé para que también viniera, vino y al final yo creo que todos los artistas le ponen muchas ganas. Y al final las cosas salen de una manera o salen de otra. Pero hay muchas ganas de hacerlo bien".

Manel Fuentes deja clara la situación actual con Yenesi en 'Tu cara me suena'

Además, deja claro que las cosas con Yenesi "nunca han estado mal". Sino que fue un momento de calentón ante las malas puntuaciones que estaba recibiendo por parte de Flo, Chenoa, Lolita y Àngel Llàcer. Si bien es cierto que nunca antes había pasado algo así en la historia de 'Tu cara me suena', por lo que llamó mucho la atención esa espantada de la joven.

Una actitud que no hizo ninguna gracia a los miembros del jurado. Una de las más críticas con la concursante fue Chenoa, quien defendió su labor: "Aquí también nos venimos a divertir, a explorar, a meternos en una aventura. La puntuación no es tan importante. Entiendo el trabajo y me encanta que de alguna manera también, cuando algo no sienta bien me gusta escucharlo aquí y no detrás. Lo que quiero decir de todo esto es que somos mayorcitos para tener autocrítica y saber cuando ves una actuación mejor que la tuya decir, 'qué lástima, me van a clavar el 4'… no pasa nada".

El presentador salió en defensa de los miembros del jurado

En ese momento, Manel Fuentes también quiso apoyar al programa al terminar las valoraciones de la noche: "Es maravilloso ver a todos los artistas que están con nosotros… cómo lo sentís, la sensibilidad que a veces se expresa de una manera o de otra, pero es fruto del talento y de darlo todo todas las noches. O sea que a todos, mi aplauso y dejadme decir que puedo dar fe de su profesionalidad, de su cariño, su talento y la dificultad que tiene ser jurado. Así que pido por favor un aplauso para estos monstruos que semana tras semana hacen uno de los trabajos más difíciles".

Lolita Flores fue la última en tomar la palabra, para insistir en la dificultad de su labor: "Es muy difícil dar un número porque no somos kilos de carne, somos artistas. Por lo tanto, sino no se podría entretener ni tener la audiencia que tenemos, que desde aquí doy las gracias a todos los que nos ven cada viernes. Eso es gracias a todos vosotros, aquí no somos números, somos personas y venimos a entretener", sentenció. Tras varios minutos desaparecida, finalmente Yenesi regresó al plató para recibir 6 puntos por parte del público.