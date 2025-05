El equipo de 'Tentáculos' recula su anuncio y tiene que aclarar el futuro de Kiko Matamoros en TVE con un comunicado

Este jueves 22 de marzo los espectadores de 'Tentáculos' se sorprendían al ver a Kiko Matamoros de nuevo en TEN, cadena donde colaboraba en 'Ni que fuéramos' antes de abandonarla para fichar por TVE con 'La familia de la tele'. El tertuliano se ha mostrado como pez en el agua junto a su gran amigo Kiko Hernández y Carlota Corredera.

Además, el propio programa ha anunciado erróneamente en un rótulo "Matamoros se estrena como colaborador de 'Tentáculos'", creando confusión entre los espectadores. Pero nada más lejos de la realidad. Tanto han sido las especulaciones que Canal Quickie se ha visto obligada a mandar un comunicado aclarando que la aparición del colaborador ha sido algo puntual.

"¡Atención quickiers! Que nadie se lie: la visita sorpresa de Kiko Matamoros a 'Tentáculos' ha sido solo eso, una visita. El pisito fue y será siempre su casa, pero ahora viva con 'La familia de la tele' en el barrio de Bellavista. ¡No hay mudanza a la vista!", ha escrito la cuenta de Canal Quickie en X.

¡Atención quickiers! Que nadie se lie: la visita sorpresa de Kiko Matamoros a Tentáculos ha sido solo eso, una visita. El pisito fue y será siempre su casa, pero ahora vive con la @familiadelatele en el barrio de Bellavista. ¡No hay mudanza a la vista! 🏡📺 — Canal Quickie (@CanalQuickie) May 22, 2025

Carlota Corredera aclara que Kiko Matamoros no ha fichado por 'Tentáculos'

La propia Carlota Corredera también se pronunciaba sobre estas informaciones que apuntaban a la incorporación del colaborador al programa que presenta en TEN. "Kiko Matamoros no es un fichaje de este programa ni es colaborador de este programa. Les dijimos claritamente a estas personas que trabajan ahora en La 1 que aquí podían venir de visita, de visita. Pero ¿de quién es el pisito?", ha preguntado la gallega a sus compañeros. A lo que estos han contestado: "Nuestro".

"Este señor ha venido de visita. Y que vayan pasando por aquí todos, que les dejamos venir solo de visita. Y por supuesto aclarar, que pensábamos que no hacía falta, es absolutamente mentira que Kiko mañana vaya a estar en '¡De viernes!'. Es una broma. Así es que ni Kiko Matamoros es colaborador de este programa, ni Kiko Matamoros va a estrenarse mañana de nuevo en '¡De viernes!", ha sentenciado Carlota Corredera.

💥Ni Kiko Matamoros es colabodor de #Tentáculos22M ni va a ir a la cadena de enfrente💥



Eso sí, las puertas del pisito siempre están abiertas para recibir visitas. 🥰



🐙https://t.co/5IFemJS1XY pic.twitter.com/kjtKvKo3kw — Canal Quickie (@CanalQuickie) May 22, 2025

Al parecer la visita del colaborador se deba a que los directivos de La Osa Producciones, la anterior Fábrica de la Tele están llevando a cabo una serie de estrategias con las que potenciar el formato. Su aparición ha sido toda una sorpresa tanto para Kiko Hernández como para Carlota, que desconocían su visita.

A modo de broma, Matamoros les ha asegurado que regresaría a Telecinco con '¡De viernes!': "Voy a '¡De viernes!'. Me he ofrecido yo porque echaba de menos el calor de la audiencia y de los compañeros". "Voy sin cobrar absolutamente nada. Yo solo he pedido cuatro chapas de las que lleva Antonio Montero, dos corbatas de José Antonio León y un autógrafo de Santi Acosta", ha bromeado, con mucha guasa.