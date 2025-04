Susana Bicho, de 'La Isla de las Tentaciones', sentencia en exclusiva a Montoya: "Insoportable"

Desde su estreno en 2020, 'La Isla de las Tentaciones' ha sido un auténtico fenómeno televisivo en España, con audiencias fieles que disfrutan de historias de amor, las infidelidades y los famosos collares de veto o alarmas. Entre los rostros que el reality ha llevado a la fama, está Susana Bicho, participante de la primera edición y ahora influencer de éxito.

En una de las charlas de su podcast 'La sobremesa', Susana lanzaba una inesperada propuesta: quiere ser la próxima presentadora de 'La Isla de las Tentaciones', lo que desató el furor en las redes sociales. Algunos de sus seguidores la han apoyado, pero otros han llegado a acusar a la influencer de intrusismo laboral.

Con una boda por delante con el veterinario y empresario Guillermo Valle, Bicho ha asegurado que no se plantea ni por asomo volver al reality como participante, ni a ningún otro como 'Supervivientes', pero que en cambio, desea hacerlo como presentadora y le hace una fuerte súplica a Sandra Barneda, porque formarse para ella siempre es prioridad.

De todo ello hemos podido hablar con Susana Bicho en exclusiva durante la presentación del documental de su amiga Dulceida, en 'Dulceida 2+1 Al Desnudo'. ¿Cómo presentaría 'La Isla de las Tentaciones'? ¿Qué opina de Montoya? ¿Un mensaje para Sandra Barneda? ¡Susana nos responde a todo!

Susana Bicho, estamos en el estreno de la segunda parte del documental de Dulceida, ¿te atreverías con tu propio documental?

SUSANA - Yo sí, la verdad. No sé si a la gente le gustaría o sería muy interesante, pero yo por atreverme, me atrevería.

De la boda, por ejemplo.

SUSANA - De la boda sí, la verdad que sí que sería guay. Lo voy a hacer yo, o sea, me voy a grabar yo todo lo que pueda. Pero de otra cosa sí, cuando sea muy mayor, contaré mis historietas.

El otro día decías en tu podcast que te encantaría, presentar 'La Isla de las Tentaciones'.

SUSANA - Me encantaría. No me apoyaron muchos. Bueno, sí me ha apoyado mucha gente, pero me ha hateado mucha gente diciéndome que no soy presentadora, y ya lo sé. Porque, evidentemente, es un poco de intrusismo laboral. Pero yo digo que si a alguien le dan una oportunidad así, esa persona no diría que no porque sea intrusismo laboral, no me lo creo. Yo lo tiro ahí, quien quiera pues que lo coja.

Por ejemplo, Sofía Suescun, que se ha estrenado en 'Socialité', está dando clases para ello

SUSANA - Claro, te puedes formar, nunca es tarde.

Así que si Sandra Barneda mañana dice que lo deja, tú le tomas es testigo.

SUSANA - Yo le he dicho a Sandra: "Sandra, si tú te cansas, yo te cojo el testigo". O sea, le pago unas clases, le pago para que me dé ella a mí. Porque me encantaría.

Es más, tú con toda tu experiencia en el programa…

SUSANA - Claro, es que yo tengo experiencia en el reality, pero yo no sé si sería tan seria como Sandra. Podría aguantarme algunas veces la risa y otras veces las ganas de estrellar a alguien, pero bueno, lo intentaría.

¿Con Montoya, por ejemplo?

SUSANA - Es que a nosotros nos hacía mucha gracia, pero yo creo que vivirlo ahí tendría que ser un poco insoportable, pero es que no se calla ese chico.

¿Te cae mal?

SUSANA - No, me cae muy bien, pero me pongo en el lugar de Sandra y a veces era como "Guau", a veces no se sabía ni lo que estaba diciendo.

¿Volverías a 'La isla de las Tentaciones'?

SUSANA - No, como presentadora sí. Pero yo creo que ya no.

¿Y a 'Supervivientes'?

SUSANA - Tampoco. No. Es que no me llama mucho la atención. No por nada, sino porque creo que no valdría yo. Estar sin comer me da más igual, pero justo me han contado amigos que han ido que se pasa mucho frío, el tema de la lluvia, eso sí que lo llevo peor, la comida me da más igual.

Dejamos entonces este mensaje para Sandra Barneda.

SUSANA - Llamadme. Contrataciones en mi biografía de Instagram. Gracias.