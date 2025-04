Sofía Suescun pone en exclusiva esta condición para su fichaje por 'La Familia de la Tele', el 'Sálvame' de La 1

La reina de realities Sofía Suescun está afrontando un nuevo reto profesional como presentadora de 'Socialité', desde el pasado mes de marzo, donde está tratando de mejorar su autenticidad en pantalla y ser lo más natural posible. Y para ello, ha confesado a través de su cuenta de Instagram, que incluso se ha apuntado a clases de comunicación.

Recientemente, la que fue ganadora de 'Supervivientes 2018' y finalista de la versión 'All Stars', se ha posicionado abiertamente a favor de Anita Williams proclamándola incluso ganadora del reality de supervivencia y ha criticado el papel de Montoya en el concurso, tachándolo de inmaduro.

Más allá de 'Socialité', Sofía no descarta nuevos proyectos en la pequeña pantalla y se ha mostrado abierta a una posible colaboración en 'La familia de la Tele', lanzando un claro mensaje a RTVE sobre una sección que le encantaría presentar.

De todo ello hemos podido hablar con Sofía Suescun en exclusiva durante la presentación del documental de su amiga, Dulceida, en 'Dulceida 2+1 Al Desnudo'. ¿Qué está siendo lo más complicado de colaborar con 'Socialité'? ¿Ve a Anita Williams como ganadora de 'Supervivientes'? ¿Qué opina de la llegada del universo 'Sálvame' a La 1? ¡Sofía nos responde a todo!

Sofía Suescun, te estás estrenando por todo lo alto en 'Socialité'. Cuéntanos cómo está siendo esto.

SOFÍA - Pues está siendo la experiencia de mi vida. Tenía muchísimas ganas de hacer algo diferente, pero siento que, todavía, no sé si será por fachada o por qué, desde que voy cumpliendo años me voy poniendo capas encima que yo creo que impiden ver a Sofía, la niña de 19 años que conquistó a mucha gente y que vio a una niña normal, como todas las niñas del mundo, que siente, que sufre, que es humana. Creo que yo misma siento que a veces, esas ganas de querer hacer bien algo, ya sea hablar a una cámara, me artificializo, porque estoy pensando en todo menos en el espectador. Así que te prometo: a partir de ahora, cada vez que sienta que estoy demasiado perfecta, voy a relajarme. Yo creo que es un trabajo para todo el mundo. Si le sirve a alguien, que lo hagan, que se relajen, que intenten ser ellos mismos y que no estén pensando en bobadas que no les permiten ser ellos mismos.

¿Crees que es algo tuyo? Porque estáis siendo libres totalmente, ¿no?

SOFÍA - Estoy siendo libre, tengo esa suerte de contar con un equipo que me dejan decir lo que quiera, cambiar, tachar, mover, tirar el guion a la basura lo que quieras.

Te hemos visto ya posicionarte a favor de Anita Williams y criticar un poco a Montoya y "su papel". ¿Cómo es esto?

SOFÍA - Anita me gusta mucho. Desde el primer momento, ese salto del helicóptero, el tener que estar ahí lidiando con dos personas que has tenido algo sentimental... Es duro y creo que ella lo ha llevado muy bien a pesar de que no comparto muchas actitudes súper tóxicas que tienen estas parejas. A mí me da cosa por ellos. Yo creo que es súper cansino tener esas relaciones que no te llevan a ningún sitio. Pero bueno, quitando eso, me encanta lo buena que es en las pruebas, cómo sabe solventar toda la supervivencia en general, porque al final, cuando uno se cabrea, puede tender a darle una patada a algo, a perder los papeles, y ella no pierde el control, la veo bastante fuerte, me gusta.

¿A Montoya le ves un poco haciendo un papel, quizás?

SOFÍA - A ver, a Montoya... es que no me gusta juzgar, pero quiero creer que también tiene lo suyo, quiero creer que ha sufrido en 'La isla de las tentaciones'. Quiero creer que tiene también un poco de lío en la cabeza. Pero no me gusta. Quiero entenderle, pero le da demasiadas falsas esperanzas a Anita y luego se hace el loco como: "Oye, que estás tú loca". Entonces, eso es lo que no me gusta. Quiero creer que 'Supervivientes' todavía tiene que darle tiempo a estar allí, que se quite todas las caretas estas de las que te hablaba, porque él las lleva ya desde España de que: "No voy a tener nada con Anita porque van a pensar que soy un pringado", porque ya está pensando en otra gente en vez de pensar en él mismo.

¿Dijiste que puede tener algo fuera? ¿Esto es información corroborada?

SOFÍA - Hay rumores de que puede tener algo fuera...

¿Puede incluso estar por aquí?

SOFÍA - Sí, de hecho sí.

Hemos visto por Instagram que estás dando clases también para poder soltarte más. ¿Cómo las estás llevando?

SOFÍA - Pues me está gustando mucho. Son unas clases más que de comunicación, que es muy importante, pero yo creo que esta profesora, Olga Marset, te ayuda a pisar la tierra, a volver a tierra, a saber quién eres, a conocerte, a dejar todos los pesos atrás, a poder ser tú y a poder transmitir los mensajes y todo lo que quieras transmitir de la manera más natural, siendo tú, que al final parece difícil, pero es que es tan sencillo como eso, ser tú, aunque dices ser tú, ser tú. Estoy muy contenta, es una profesional como la copa de un pino, es que te quedas embobado escuchándole, cómo te ayuda, cómo te da seguridad, cómo conectas con ella y sobre todo cómo te enseña también a la hora de profesionalizar algo y te ayuda a saber cómo idear una pregunta, a transmitir una noticia. Me gusta mucho y creo que me está ayudando. Estoy encantada.

Estamos viendo el salto del universo 'Sálvame' y 'Ni que fuéramos' a Televisión Española con 'La familia de la tele'. ¿Tú te atreverías a colaborar con ellos?

SOFÍA - De verdad, no tengo miedo a nada, yo me atrevería. Yo me quedo con: fíjate la de vueltas que da la vida. Hay que trasladarlo a la vida misma, a que si un día estás aquí, el otro vas a estar aquí, al siguiente aquí. Pero no hay que machacarse tanto preguntándose tantos porqués. Yo he sido testigo de muchos momentos de pasarlo mal y de preguntarme a mí misma por qué estaba pasando eso, por qué pasarlo realmente mal y con el tiempo das con la respuesta a que eso tuvo que pasar por algo. Así que quédate con eso, con la de vueltas que da la vida y que sí, no tengo ningún miedo en ir a ningún programa. Igual estoy por allí algún día, quién sabe...

Van a hacer una sección de nutrición, de mascotas... ¿Dónde te verías?

SOFÍA - ¿Has dicho mascotas? Yo quiero estar ahí. Me encantan los animales. Tengo devoción por ellos.

¿O quizás una sección de corazón?

SOFÍA - Me aburre, prefiero la de mascotas. Así que si alguien nos está escuchando y quiere una sección para mí de mascotas, para allá que nos vamos. Yo con tal de estar con animales. Pero animales de verdad, no humanos, que hay mucho por ahí ahora en ese programa.