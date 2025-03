Manuel González tira de la manta y desvela cuánto dinero se gana en 'La Isla de las Tentaciones'

De isla en isla, así se ha pasado Manuel González los últimos meses tras regresar a 'La isla de las tentaciones' como tentador y hacerse un hueco en 'Supervivientes 2025'. Pronto se cumplirán cuatro años desde su debut televisivo junto a su entonces pareja Lucía Sánchez en el popular reality de Telecinco. Y el andaluz ha desvelado en una reciente entrevista el dinero que se embolsó de su primera experiencia televisiva.

Tras convertirse en una de las parejas protagonistas de su edición y más tarde resolver sus conflictos con Lucía en la casa de 'GH DÚO', el gaditano ha regresado al centro de los focos por todo alto gracias a su triángulo amoroso con Anita Williams y Montoya durante la octava entrega del reality. Tanto, que el trío estrella de la temporada ha continuado su historia en los Cayos Cochinos, donde por el momento conviven en una playa alejados del resto de concursantes.

Manuel González sobre su debut en 'La Tsla de las Tentaciones': "Reventé mi relación por 760 euros"

Pero para recordar cómo surgió el fenómeno de Manuel González y el famoso 'la manita relajada' de su pareja, hay que remontarse hasta 2021, cuando 'La isla de las tentaciones' estrenó su tercera edición. Durante una entrevista en el canal de Batmowli en Youtube, el andaluz no ha tenido reparo en desvelar detalles económicos del programa. "Tú fliparías, yo me fui una semana antes porque tuve una hoguera de confrontación. 760 euros cobré", asegura el televisivo.

Así, el de Cádiz recuerda cómo él y Lucía Sánchez terminaron abandonando República Dominicana antes que el resto de parejas tras varias semanas de hogueras cargadas de drama. "Reventé mi relación, me expuse a España entera, por 760 euros", recalcó el concursante durante su entrevista, desvelando también el motivo por el que continúa regresando al popular formato.

"Lo que pasa es que yo he ganado mucho dinero gracias a 'La isla de las tentaciones', no te voy a mentir. Estoy súper agradecido. He hecho muchísimas colaboraciones y llevo cinco años haciendo bolos", asegura Manuel González, que ha percibido mayores ingresos gracias a su repercusión fuera del mundo televisivo que en los propios platós de Mediaset.

"A mí nunca me han dicho 'haz esto o haz lo otro'"

Durante su momento de mayor popularidad, posterior a 'La isla de las tentaciones 3', el ahora concursante de 'Supervivientes' desveló que llegó a hacer "16 o 17 bolos" embolsándose 15.000 euros en un mes. "Yo estaba flipando", añadió el gaditano, que rompió también una lanza a favor de Cuarzo Producciones, la productora del reality, y la veracidad de todo lo que se ve en el resultado final.

"La productora es una familia y la verdad es que se han portado conmigo como si fuera su hijo. A mí nunca me han dicho 'haz esto o lo otro'", aseveró Manuel González durante su encuentro con el youtuber, sin mencionar cuánto llegó a ganar como tentador en la última edición o durante 'La última tentación', la entrega especial que reunió a distintas parejas de las primeras tres temporadas del formato.