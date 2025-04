La dirección de 'Supervivientes' actúa con esta inaudita sanción a Anita y Montoya por cruzar líneas rojas

Anita Williams y Montoya siguen dando de lo que hablar debido a su paso en 'Supervivientes 2025'. En esta ocasión, los dos concursantes han saltado a la palestra al infringir las normas establecidas por la organización, lo que les ha supuesto un auténtico quebradero de cabeza a tenor de la sanción impuesta por el reality.

Todo ha comenzado después de una gran bronca que ha enfrentado a Anita Williams con su grupo, especialmente con Koldo Royo. En concreto, el cocinero ha puesto en entredicho su generosidad después de que la concursante, junto a Laura Cuevas, tuviese que hacer frente a una tentación del programa y elegir entre comer dos perritos calientes o compartir con su grupo una porción indeterminada de comida.

Ante la duda, ambas concursantes optaron por la recompensa individual. Un gesto señalado por algunos de sus compañeros. Al sentirse desplazada y carente de apoyos, la concursante ha acudido a la playa del equipo contrario diciendo: "¡Que estoy hasta los cojones, que no puedo más tío! Me estoy agobiando un montón, me quiero ir a mi casa. No puedo más". Una situación que ha alertado a Montoya, quien no ha dudado en acercarse a ella y abrazarla.

Anita se saltó las normas a raíz de un comentario de Koldo 💣💥



🏝 #ConexiónHonduras5

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/YbyCd5RV8Z — Supervivientes (@Supervivientes) April 6, 2025

Ante este gesto, que incumple las normas de la organización, una trabajadora del formato ha reseñado: "Chicos, ¿sabéis que os estáis saltando las normas?". Lejos de corregir su conducta, los dos concursantes han soltado: "A mí me da igual".

Así, abrazando a Montoya en la playa, Anita le ha dado a conocer su malestar. "Me he puesto a llorar y como si estuviese un fantasma. Que no puedo más con este grupo de mierda y es una detrás de otra", ha proseguido sollozando la joven concursante, quien poco después, en el oráculo de Poseidón ha tenido que dar explicaciones.

Carmen Alcayde también se saltó las normas para consolar a Anita 💥



🏝 #ConexiónHonduras5

🔵 https://t.co/0FBgMJbInX pic.twitter.com/Om48xYIFNl — Supervivientes (@Supervivientes) April 6, 2025

Anita Williams se excusa y la organización castiga

"Me dio un ataque den ansiedad y tuve que recurrir a alguien del equipo que está ahí siempre y cuando pasa algo y en ese momento no estaba, me dio más ansiedad todavía y me fui al otro apoyo que tenía en la playa", se ha excusado la concursante.

A pesar de ello, Sandra Barneda ha incidido en la sanción que el programa les ha impuesto: "Habéis traspasado las normas del programa y va a haber sanción esta noche. Lo siento, pero a sabéis. Además, he escuchado a Montoya y cuando la redactora os avisó dijisteis que os daba igual, doble peso. No sé lo que tendrías que haber hecho, pero las normas no se pueden saltar y si no, hay consecuencias".

Casi al filo del programa y con la resaca de la medalla de oro que ha recibido Damián Quintero, Laura Madrueño les ha comunicado: "Anita y Montoya, vais a vivir durante 24 horas enjaulados en Playa Furia. Y tú Carmen vas a ser la encargada de que sobrevivan".

Carmen Alcayde, señalada también por la organización

La sanción impuesta por 'Supervivientes' no ha tenido únicamente como destinatarios a Anita y Montoya. Carmen Alcayde también ha sido sancionada puesto que también ha estado presente en el momento de la infracción. En concreto, la colaboradora televisiva tendrá que encargarse de alimentar y atender en todo lo que necesiten a Montoya y Anita. Cabe reseñar que ambos permanecerán enjaulados hasta el próximo martes.