Emma García no da crédito con el audio que desenmascara a Montoya en 'Supervivientes': "Es un actor"

No hay duda de que Montoya es el concursante estrella de 'Supervivientes 2025', como ya lo fue de la pasada edición de 'La isla de las tentaciones'. Este domingo 13 de abril, 'Fiesta' ha dedicado parte de su programa a analizar la actitud del sevillano en Honduras, y Emma García se ha mostrado muy sorprendida al escuchar unos audios que le desenmascararían.

Dichos audios contenían las palabras de Montoya sobre Vier Márquez, su defensor en el plató de 'Supervivientes'. Esta conversación tuvo lugar antes de que el andaluz viajara a Honduras. "Dice que no es su amigo, que no tienen nada que ver, que lo ha elegido porque tiene muchos contactos, porque sabe hacer televisión y porque manipula muy bien", han explicado desde el magacín de Telecinco.

Antes de escuchar los audios, Emma García permitió que lo hicieran los colaboradores del programa. Tras hacerlo, todos ellos mostraban su sorpresa. "Esto desenmascara el papel de Montoya en la vida y en la televisión, se le va a caer mucha gente. Esto es ser un actor, lo que hay en la isla es un actor. Esto es no ser real. Lo deja como una mierda. Esto es estafar al espectador", aseguró Alexia Rivas.

Por su parte Pedro García Aguado, ganador de 'Supervivientes 2024', reconocía que "ha sido muy desagradable, no me gusta lo que dice". Mientras que Miguel Frigenti opinaba lo siguiente: "Es una estrategia que nace anterior al concurso y muestra una faceta de Montoya que igual no es tan pasional como pensábamos y tiene más coco. Pero no me parece mal. Lo único que me pregunto es si no tiene una persona de confianza (para que fuera su defensor)".

Emma García, impactada tras escuchar los audios de Montoya

Cristian Toro cree que "va a haber un antes y un después en el concurso de Montoya cuando la gente escuche esto. No es el Montoya que está siendo ahí de real, ha venido con una estrategia muy clara. Lo sospechaba porque le veía muy sobreactuado". Finalmente era Emma García la que escuchaba los famosos audios. La presentadora, al igual que el resto de sus compañeros, no pudo evitar su sorpresa: "¡Ay por favor! Madre mía, qué energía. Como es tan pasional impacta mucho que hable así".

"No sé si le va a ayudar este audio a Montoya", reflexiona Emma García, que incluso se acercó al público para que una señora escuchase el audio. "Es un tío que sabe dónde está, sabe que está en la tele", opinó Ricky García. Mientras que, por su parte, Marieta considera que "lo que más te gusta, como espectadora, es la naturalidad del personaje".

Poco después, 'Fiesta' pilló a Vier entrando en las instalaciones de Mediaset para participar en 'Supervivientes: Conexión Honduras'. Por lo que no dudaron en invitarle a escuchar los audios y dar su versión de los hechos: "Me gustaría escuchar los tres minutos que hay. No lo pongo en tela de juicio, pero lo quiero escuchar entero. Nos conocemos de hace años. Tiene diez años menos que yo y se está cuestionando algo que no se tiene que cuestionar. Estoy tranquilo, no estoy enfadado. Puede que esto sea algo fuera de contexto. Confío en Montoya, se habrá expresado mal", le defendió Vier.