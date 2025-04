Kiko Jiménez impone un veto ante Emma García en 'Fiesta' y la presentadora le para los pies

Este sábado 12 de abril, 'Fiesta' ha aprovechado la presencia de Kiko Jiménez para abordar la entrevista que su ex, Gloria Camila, concedió la noche anterior en '¡De viernes!'. Sin embargo, la actitud del colaborador no hizo ninguna gracia a Emma García, que se vio obligada a ponerle los puntos sobre las íes.

Además de hablar de cómo se enteró de la muerte de su madre, Rocío Jurado, y cómo vivió el paso de su padre, Ortega Cano, por prisión, Gloria Camila también habló de su relación con Kiko Jiménez. La joven arremetió duramente contra su ex, al que acusó de cosas bastante feas. Por eso, un día después, Emma García ha querido conocer su opinión al respecto, dándole la oportunidad de defenderse.

En su entrevista, la influencer explicó que el motivo de haber estado tanto tiempo alejada de la televisión había sido para recuperarse de su salud mental. Algo con lo que no estaba nada de acuerdo el actual novio de Sofía Suescun, quien aseguró que si su ex había desparecido del foco mediático es porque estaba vetada en Telecinco. La presentadora de 'Fiesta' le preguntó si le habían afectado estas declaraciones.

Kiko Jiménez le pone los puntos sobre las íes a Gloria Camila

Kiko Jiménez dejó claro que en absoluto: "Tampoco te creas, Emma. Uno ya está acostumbrado. Yo ya he pasado página. Me gustaría empezar por el principio. A mí me gusta que se diga la verdad. Te voy a poner en contexto". Acto seguido, el de Linares desvelaba las verdaderas razones por las que Gloria Camila había estado alejado de la televisión: "Se dice que ha estado un tiempo fuera, tres años, porque no estaba bien. Estaba fuera porque estaba vetada, tanto ella como todo el clan, no tenían cabida aquí. Vamos a ser sinceros y arrancamos por el principio. Vuelve porque se le ha levantado el veto porque hace dos semanas nos lo comentaron".

"Como es algo tan pasado, hace ya siete años que estoy con Sofía y ahora mismo atravieso el mejor momento de mi vida, tanto profesional como personal. A mí fue la primera vez que me pusieron los cuernos, con Barranco, que parece que se le olvida", ha proseguido Kiko Jiménez, recordando los motivos de su ruptura, según su versión. Tras esto, Emma García le ha dicho si tiene algo que responder a todo lo que dijo su ex en '¡De viernes!'.

Emma García frena en seco a Kiko Jiménez

El colaborador ha asegurado, visiblemente molesto: "Mi agenda la marco yo. Para mí sigue vetada. No sé cuánto le levantaré el veto pero de momento yo no pienso hablar ni del pasado ni del futuro”. Esta actitud de Kiko Jiménez no hacía ninguna gracia a la presentadora, quien le dejaba claro que ella era quien marcaba la entrevista: "Escúchame un segundo. Vas a hablar de lo que quieras pero yo te podré preguntar lo que me dé la gana también. Tendré que preguntar para que tú decidas si contestas o no. ¿Está vetada porque te duele o porque no quieres remover?".

El novio de Sofía Suescun ha respondido, muy serio, que "cuando uno toma la decisión no hay que buscar un porqué, se ha vetado, es mi decisión, no quiero hablar de ella". "Eso es porque hay algo que te duele", añadía Emma García. "O porque no me interesa", sentenciaba el colaborador, dejando claro que es algo del pasado y ahora está en otro momento de su vida.