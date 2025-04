Emma García, estupefacta en Telecinco por el "infierno" con Terelu Campos destapado en 'Fiesta'

Terelu Campos sigue en el ojo del huracán. Su paso por 'Supervivientes 2025' ha traído consigo testimonios de los que un día fueron sus compañeros de trabajo, en la época en la que presentaba 'Con T de Tarde' en Telemadrid. Sobre ello debatieron este domingo en 'Fiesta', donde Emma García no pudo evitar dar su opinión al respecto.

"Hay opiniones para todos los gustos. Lo que está claro es que Terelu no va al trabajo a hacer amigos", aseguró José Manuel Parada el pasado sábado en 'D Corazón'. Según el colaborador, "conmigo siempre se ha portado bien, pero es verdad que tiene días. Hay veces en las que te da dos besos y un abrazo y te dice 'cariño mío' y otros te puede ver y apenas saludarte".

En 'Fiesta' pusieron sobre la mesa el comentario que hizo Alessandro Lequio en 'Vamos a ver'. El italiano fue el primero en sacar a relucir el supuesto carácter déspota de Terelu Campos: "Yo lo que veía es que tenía una secretaria monísima que la seguía con un cenicero en la mano". Aunque ella desmintió esta acusación, desde el magacín conducido por Emma García decidieron ahondar en el tema.

Para ello, un reportero del programa se trasladó hasta la zona en la que trabajaba la hermana de Carmen Borrego. "He hablado con diferentes personas que coincidieron con ella en diferentes etapas de un programa que presentaba, y me describen a una Terelu que deja mucho que desear. Ella tenía una azafata que siempre estaba pegada a ella y le exigía que estuviera pendiente de cuando llegara su coche y le llevara sus cosas", comentó el periodista, José Manuel Ávila.

Emma García, en shock ante los testimonios sobre la actitud de Terelu Campos

Además, aseguró que "dicen que es muy exigente y que era muy difícil. Hay un episodio en el que la colaboradora estaba en la calle fumando y al dejar de hacerlo lo tiró al suelo, exigiéndole a una chica que lo apagara con el pie". Al escuchar estas palabras, Emma García se quedó estupefacta, y se limitó a decir: "Por favor, debió de ser un infierno".

"Se decía que era un poco altiva. Yo creo que tuvo su época en Telemadrid y luego se recuperó", añadió otro de los colaboradores de 'Fiesta'. "Pero es que escuchar estos testimonios es para enfadarse", insistía la presentadora, que seguía sin dar crédito. "Era una diva y lo sigue siendo", se escuchaba decir a otro de los tertulianos del programa.

Por su parte, Belén Rodríguez, que en aquella época era muy amiga de las Campos, añadió: "Todos los testimonios dicen la razón. Terelu tiene una secretaria que se pagaba ella. ¿Es verdad que tenía a alguien que se le llevaba el cenicero? Pues sí". José Manuel Ávila volvió a conectar con Emma García para desvelar un ejemplo que le fue contado por un testigo anónimo: "Cuando quería coger una pastilla, llamaba a una persona y le pedía que le dieran la pastilla. Ella no tomaba el medicamento".

Un comentario que dejó en shock al plató de 'Fiesta'. "Es una Terelu que ya no existe. Debía estar rodeada de una panda de pelotas porque no me lo puedo creer", se escuchó decir a una de las colaboradoras. "Es verdad que ha cambiado mucho y ahora es uno de sus mejores momentos", sentenció la presentadora, poniendo fin al debate.