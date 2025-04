José Manuel Parada confirma un secreto a voces de Terelu en 'D Corazón' tras ser señalada en Telecinco

Cada vez son más las voces críticas que tachan a Terelu Campos de mala compañera, e incluso de "clasista" o "diva". El primero en hacerlo fue Alessandro Lequio en 'Vamos a ver' y el último en desvelar cómo es trabajar con ella ha sido José Manuel Parada, este mismo sábado 5 de abril en 'D Corazón'.

El colaborador italiano destapó en el magacín matinal de Telecinco las exigencias que tenía la hija mayor de María Teresa Campos cuando presentaba 'Con T de Tarde' en Telemadrid. Según Lequio, la malagueña tenía tras ella a una asistente personal que la perseguía por los platós portando un cenicero para que ella apagase las colillas cada vez que fumaba.

Tanto Carmen Borrego como Alejandra Rubio, ambas colaboradoras de 'Vamos a ver', han negado estas declaraciones de su compañero. Incluso la propia Terelu Campos ha bromeado con el tema con Jorge Javier Vázquez a su regreso de 'Supervivientes 2025'. Este mismo sábado, en 'D Corazón', algunos excompañeros suyos, como José Manuel Parada o Luis Pliego, han destapado cómo es verdaderamente Terelu detrás de las cámaras.

Anne Igartiburu, presentadora del espacio de crónica social de La 1, ha preguntado directamente a Parada, quien compartió con ella numerosos programas televisivos, si es "tan excéntrica" como se dice. El que fuera presentador de 'Cine de Barrio' no se ha mordido la lengua. "He trabajado mucho con ella, empezamos juntos en la televisión casi. Yo no soy nada objetivo porque le tengo cariño, para mí forma parte de mi familia", ha empezado diciendo el periodista, aunque reconoce que "hay para todos los gustos".

"Terelu no va al trabajo a hacer amigos", asegura José Manuel Parada

"Terelu no va al trabajo a hacer amigos. Los amigos son una cosa y otra los compañeros de trabajo. En un plató, a veces hay apuros", ha asegurado José Manuel Parada. Acto seguido, Luis Pliego, director de 'Lecturas' y colaborador habitual de 'D Corazón' ha salido también en defensa de la mayor de las Campos, de la que ha destacado su profesionalidad, pero también su brusquedad.

"Ella y yo tuvimos un momento de fricción la primera vez que coincidimos en 'D Corazón' porque ella me dijo que un hielo era suyo y era mío", ha recordado Pliego. Además, ha explicado que "he sido jefe de Terelu 155 semanas porque escribía una columna en 'Lecturas' y os puedo decir que es muy profesional. Es verdad que no viene a hacer amigos al trabajo, pero siempre ha cumplido".

Asimismo, ha dejado claro que las columnas las escribía ella en su totalidad, y que las "mandaba perfectamente". "Te juro que nunca he tenido que poner ni una coma", confiesa. "No puedo decir nada malo de ella. ¿Es una diva? Es una diva, pero es que es normal porque es una Campos. No es una tía muy cercana, tampoco", sentencia el periodista.

Por último, Marina Bernal ha discrepado de sus compañeros, tal y como ha reconocido ella misma: "Yo discrepo. En esta casa, en el programa 'Mañaneros' hubo un concurso de cocina que disputábamos Parada y yo. Y Terelu, que estaba de espectadora en el equipo, se levantó a hacer de pinche de cocina cuando vio que yo estaba un poco perdida. Se puso a ayudarme y no había necesidad. Es buena compañera".