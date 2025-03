José Manuel Parada dice 'basta' ante lo visto con Lydia Lozano en 'D Corazón': "Es muy feo"

Lydia Lozano está atravesando uno de sus mejores momentos profesionales. Además de triunfar en televisión, donde muy pronto la veremos en las tardes de La 1 con 'La familia de la tele', también está triunfando con su libro, 'La venganza de la llorona'. Con motivo de la promoción del mismo, la periodista ha intervenido este sábado, 29 de marzo, en el programa 'D Corazón', desde donde no ha dudado en mandar un mensaje a José Manuel Parada.

Además de hablar sobre su obra, Lydia Lozano ha accedido a comentar con la reportera del programa algunos de los últimos temas de la crónica social. Así, ha opinado sobre Isabel Preysler, Bárbara Rey o Isabel Pantoja, tres de las mujeres del momento. Sin embargo, en un momento dado, decidió dirigirse directamente hacia uno de los colaboradores habituales del espacio presentado por Anne Igartiburu.

Con temor a lo que la periodista pudiera decir de él, Parada quiso dejar claro que mantiene una buena relación con ella: "Yo no fui a la firma de libros porque fui a la presentación. Compré el libro y lo pagué. A ver, querida". Pese a esto, la que fuera colaboradora de 'Sálvame' le ha mandado un contundente mensaje: "Parada, deja ya en paz a Chelo (García Cortés)".

"Deja en paz ya a Chelo, que nunca ha hablado mal de ti y te tiene mucho aprecio. Te haces programas y programas poniendo verde a Chelo, déjala en paz", ha sentenciado Lydia Lozano. Tras lo cual, le ha dado un consejo sobre cómo sobrellevar su historia con la periodista: "¿Te pilló en la cama siéndole infiel? Hijo, hazte otro programa contando con quién. Ya está". "Pues nada, Paradita, un besito", ha concluido la colaboradora.

El enfado de José Manuel Parada tras las palabras de Lydia Lozano

Sin embargo, al que fuera presentador de 'Cine de Barrio' no le ha hecho ninguna gracia este comentario, como así se lo ha hecho ver: "Con Chelo no me llevo mal porque simplemente no me llevo. Me parece muy feo que se metan en este tema terceras personas que no tienen ni repajolera idea".

"Igual te lo ha dicho de broma", le ha dicho Anne Igartiburu, intentando quitar hierro al asunto. Pese a esto, su compañero seguía bastante cabreado: "Bueno, me da igual. Está diciendo que yo no hable de Chelo, pero ¿quién ha hablado de mí? ¿Quién ha empezado esto? Chelo escribiendo en un libro cosas que no son ciertas de mí, que son mentiras". De esta forma, hacía referencia al libro de memorias que la periodista publicó en 2022 y donde no le dejó bien parado.

"Lo puedo demostrar y tengo testigos. Ella no dice ni 'mu' porque sabe que es mentira", ha añadido José Manuel Parada, contradiciendo las palabras de Lydia Lozano. Además, ha insistido en que "la mayor mentira es que nuestra relación se acabó porque yo le fui infiel. Es todo lo contrario, ella fue infiel y se marchó". "Lo único que hago cuando hablo de Chelo es defenderme de las mentiras que dice de mí", ha sentenciado el colaborador de 'D Corazón'.