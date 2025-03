Sonsoles Ónega manda callar a José Manuel Parada por lo ocurrido en directo: "Eres una ladrona"

Los piques de Sonsoles Ónega y José Manuel Parada están a la orden del día. Este martes, la presentadora y el colaborador han vuelto a tener un momento de pullas en pleno directo en 'Y ahora Sonsoles' con ella tratando de callarle y él acusándole de robarle un libro.

Todo empezaba cuando estaban hablando de Carmen Lomana y su posible novio y los colaboradores debatían si era una relación real o todo era un montaje. En ese momento, Sonsoles les advertía que mañana iba a ir la colaboradora y le pondrían todo lo que han dicho de ella. "¿Quieres decir algo más o callas para siempre?", le preguntaba la colaboradora a Parada. "Hombre para siempre callan los muertos, y yo soy joven y quiero vivir", le respondía él.

"Hoy la has cagado con Recio y vas camino de cagarla con Carmen Lomana", le advertía Sonsoles a José Manuel Parada en alusión a un problema que había tenido con un directivo de Atresmedia. "Pero si Recio es el mejor profesional que he conocido y llevo toda la vida trabajando en esto. Bueno Andrea, la directora también es buena y muy simpática y agradable y cuando acaba el programa viene a felicitarnos y a darnos besos", defendía Parada tratando de hacer la pelota a los directivos de Atresmedia y de 'Y ahora Sonsoles' entre las risas de todos.

"Ay, qué señor más difícil, ¿quieres decir algo más o me voy?", le soltaba Sonsoles a su compañero. "Ay, lo que hay que hacer para llegar a final de mes", aseveraba él. "Uy sí, tú que tienes ochocientos cuarenta pisos", le espetaba Sonsoles Ónega.

José Manuel Parada, a Sonsoles Ónega: "Eres una ladrona"

Tras ello, Sonsoles Ónega trataba de cambiar de asunto para hablar del aniversario de la muerte de Silvia Tortosa. Y ahí José Manuel Parada le mostraba las memorias que escribió la actriz. "Es de Planeta, ¿te suena no? No le dieron el Premio como a ti", comentaba el colaborador con sorna.

Después, tras el debate sobre la polémica que ha surgido Silvia Tortosa y Carlos, su último marido por la posible infidelidad de él. Al acabar el tema, Sonsoles Ónega no se cortaba y le quitaba el libro a Parada al ver que no iba a poder continuar con el programa. "¿Por qué me robas el libro? Quien roba un libro es una ladrona", le acusaba Parada sin pensárselo.

"Yo no lo he robado. Lo dejas cedido ahí hasta que volvamos a hablar de...", se escusaba Sonsoles Ónega. "Si es que es para Recio y para Andrea por favor, que son los que mandan", apostillaba el colaborador.