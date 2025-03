Sonsoles Ónega tiene que censurar a José Manuel Parada por lo que suelta de un invitado

Rara es la tarde que José Manuel Parada está en 'Y ahora Sonsoles' que no tiene un desencuentro con Sonsoles Ónega. Está claro que la relación entre la presentadora y el colaborador es bastante peculiar y ambos no dudan en lanzarse pullas cada vez que pueden como hacía anteriormente con Miguel Lago.

Y este martes se ha vuelto a vivir un momento de grandes cortes de Sonsoles Ónega a su colaborador cuando José Manuel Parada se atrevía a cuestionar a Ignacio Peyró, periodista y escritor de "El español que enamoró al mundo", una biografía sobre Julio Iglesias que visitaba 'Y ahora Sonsoles' para hablar de este libro sobre el cantante español más internacional.

El periodista y escritor defendía que no había un español que tuviera una historia más entretenida y significativa que Julio Iglesias. "¿Quién ha llegado a trescientos millones de personas con sus discos cuando había que hacer el esfuerzo de ir a comprarlos?", sostenía Peyró. "Yo que soy el más mayor, el abuelo yeyé de 'Y ahora Sonsoles' le recordaba a Sonsoles que cuando empezó Julio Iglesias en la compañía de discos Columbia que las estrellas eran José Velez e Isabel Pantoja no daban un duro por él, tenían que coserle los bolsillos para que no metiese las manos porque decían que era muy soso", comentaba José Manuel Parada.

"Es curioso que ese hombre por el que nadie daba un duro se haya convertido en el cantante de más éxito", apostillaba el colaborador mientras que Ignacio Peyró proseguía defendiendo el legado de Julio Iglesias y todos los hitos conseguidos por el cantante.

Era entonces cuando José Manuel Parada se atrevía a cuestionar al escritor de la biografía de Julio Iglesias. "¿Una curiosidad tu eres del club de fans de Julio Iglesias?", le preguntaba el colaborador a lo que el invitado de Sonsoles Ónega respondía que le gustaba. "Te veo tan poco objetivo para hablar de Julio", soltaba el que fuera presentador de 'Cine de barrio' provocando que Sonsoles Ónega le llamara la atención. "¡Oye Parada! ¿Y tú?", le replicaba la presentadora. "José Manuel es el autor del libro", proseguía defendiendo Paloma García-Pelayo.

"Yo hay cosas que admiro de él y otras cosas que no admiro", reconocía Ignacio Peyró. "Es que hablas con una admiración de él...", incidía Parada. "¿Y a ti qué te pasa con Julio Iglesias?", se interesaba por su parte Sonsoles Ónega. "Es que él también tiene sus cosas con Julio y habla con la herida", aseveraba la presentadora ante su invitado.

Sonsoles Ónega le da un tirón de orejas a José Manuel Parada

"A ver yo reconozco que es un señor importantísimo internacionalmente pero a mí hay cantantes en este país que me han gustado muchísimo más", se amparaba José Manuel Parada mientras todos sus compañeros se echaban encima de él y Lorena Vázquez llegaba a decirle que lo que le pasa es que le habría gustado poder hacer a él la biografía. "En cualquier caso no conoces a Ignacio Peyró que es un señor elegante desde que se levanta hasta que se acuesta y si escribe este libro no es para hacerle la pelota a Julio", sentenciaba Sonsoles.

Después, Sonsoles Ónega daba paso a un vídeo y a la vuelta no dudaba en volverle a dar un tirón de orejas a su colaborador por no callarse durante la emisión de la pieza. "No para de hablar... Parada cariño, ¿tú has escrito un libro de Julio Iglesias?", le cuestionaba. "No, pero lo voy a escribir", contestaba él. "Bueno pues cuando lo escribas ya te traeré", sentenciaba la presentadora.