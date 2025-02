Sonsoles Ónega se harta de José Manuel Parada y le pega un monumental corte en pleno directo

No es la primera vez y seguramente no será la última. Los piques entre Sonsoles Ónega y José Manuel Parada en 'Y ahora Sonsoles' están a la orden del día y rara es la tarde que no tienen algún enfrentamiento o dardo de uno para la otra y viceversa.

Y eso es lo que ha vuelto a pasar este viernes justo al iniciar la sección 'Flash' en la que José Manuel Parada es uno de los colaboradores habituales. Todo se producía al volver del vídeo sobre la detención de Sheila Devil, la hija de Camilo Sesto.

"Oye que no he prestado suficiente atención, ya hablas, no quieras ser el protagonista todo el rato", le soltaba Sonsoles Ónega a su compañero al ver que pedía la palabra. "No, pero si no me dejas", le replicaba José Manuel Parada a su compañera.

"No me deja", insistía el colaborador mirando a cámara. Mientras Sonsoles Ónega se dirigía a otro de sus colaboradores, Carlos Pérez-Gimeno para señalar que no llevaba gafas. "Claro se ha operado", apostillaba Parada. "Se ha operado y lleva una semana sin venir porque se estaba recuperando de la operaciónm óptica", aclaraba la presentadora.

Tras ello, José Manuel Parada dejaba caer que él también tenía que operarse de la vista. "Yo también tengo que operarme de este ojo pero me da miedo", reconocía el colaborador. "Pues luego hablas, que esto son conversaciones ya de residencia", le soltaba Sonsoles. "Claro si me opero soy noticia", añadía el que fuera presentador de 'Cine de barrio'.