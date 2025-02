José Manuel Parada se refiere como pocos en TVE a la polémica que rodea a Anabel Pantoja y su pareja

Este sábado, 1 de febrero, 'D Corazón' ha abordado la que ha sido, sin duda, la polémica de la semana: la investigación que se está llevando a cabo para esclarecer el origen de las lesiones de la pequeña Alma, la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez. José Manuel Parada ha sido uno de los más directos a la hora de opinar sobre el asunto.

El pasado jueves saltaba la noticia. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias publicaba un comunicado en el que anunciaba que Anabel y David estaban siendo investigados debido a las lesiones que presentaba su hija cuando ingresó en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. La recién nacida, con apenas 40 días de vida, estuvo cerca de dos semanas hospitalizada en estado muy grave.

Tras hacerse público el comunicado, la influencer compartió un vídeo en su perfil de Instagram dando su versión de los hechos. "Hay un protocolo porque el menor tiene muchísima protección, algo que nos encanta, apoyamos y admiramos. Los médicos pasan el parte debido a este protocolo rutinario para un bebé de cuarenta días. Decidimos colaborar al máximo y contarle al juez lo ocurrido para que todo quedara claro", explica Anabel Pantoja en el citado vídeo.

José Manuel Parada: "No puedes poner la mano en el fuego"

Unas palabras respaldadas por quienes conocen a la pareja. Como es el caso de Terelu Campos, uno de los rostros televisivos que ha apoyado públicamente a la influencer tras dar su versión de los hechos. La colaboradora de '¡De viernes!' aseguró ante los medios de comunicación poner "la nano en el fuego por Anabel y por David. Aunque a él no lo conozca".

Sin embargo, no todos piensan así. Este sábado, en 'D Corazón', José Manuel Parada se ha mostrado muy crítico con la sobrina de Isabel Pantoja y con su pareja, dejando claro que él, a diferencia de Terelu, no pone la mano en el fuego por nadie. "¿Cómo vas a poner la mano por alguien que no conoces? Es que parece que la justicia esté obrando mal. Es que eso de decir 'yo estoy a favor, yo…', dejemos que actúe la justicia. Si no le conoces, no puedes poner la mano en el fuego", sentenciaba el colaborador del programa de La 1.