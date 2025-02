Carmen Lomana pone el foco en las "contradicciones" de Anabel Pantoja y Anne Igartiburu le cuestiona en TVE

Como cabía esperar, dado la relevancia de la información, 'D Corazón' ha dedicado parte de su programa de este sábado, 1 de febrero, a abordar la polémica que envuelve a Anabel Pantoja y a su pareja, David Rodríguez. Carmen Lomana ha sido la más directa a la hora de dar su opinión al respecto.

La alegría de Anabel y David por tener a su hija Alma en casa tras permanecer varios días hospitalizada se ha visto ensombrecida por la investigación que se ha abierto contra ellos por parte de la justicia por presuntos malos tratos a su bebé. Tras salir a la luz la noticia, la influencer se apresuraba a compartir un vídeo en redes sociales para explicar la situación, y defenderse de las acusaciones.

"Alma está en casa, con sus padres, sana y feliz. Se me ha ofrecido hacer un comunicado a través de mi representante, pero esto es un tú para tú. Yo no estoy aquí en calidad de nada. Hemos vivido una situación muy desagradable", comenzaba diciendo la sobrina de Isabel Pantoja a sus seguidores.

Sobre todo ello han hablado este sábado en el programa de crónica social de La 1. El primero en tomar la palabra era José Manuel Parada, quien opinaba: "Parece que la justicia esté obrando mal. La justicia está haciendo el protocolo que pasa en estos casos". Una opinión que era compartida por Carmen Lomana: "Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo no pondría la mano en el fuego sin tener toda la información".

Carmen Lomana, muy crítica con el vídeo de Anabel Pantoja

"¿Qué os parece el comunicado que hizo Anabel?", quiso saber Anne Igartiburu. A lo que la colaboradora respondió: "Yo no estoy de acuerdo en que en el comunicado saliera ella porque tiene muchas contradicciones. Tenían que tener una persona que sea el que comunica. Puede ser una asesora, su abogado o un médico que realmente sepa de lo que está hablando y no ella exponerse así".

Sin embargo, la presentadora de 'D Corazón' no estaba de acuerdo con ella y censuró su opinión: "A lo mejor lo ha hecho así porque su comunidad lo agradece y siempre lo ha hecho así". "Ella debería quedarse como ha estado hasta ahora, callada. Puede decir que lo siente muchísimo, que ha estado fatal, lo entiendo", insistía Carmen Lomana. Por su parte, Javier de Hoyos, salió en defensa de Anabel: "Ella, al final, no quería contar ni quería hablar del tema porque no quería dar detalles, porque creo que no quería que la sociedad la cuestionase".

"Si estuviera un poco más asesorada a la hora de dar ese mensaje…", añadió el periodista. Algo con lo que se mostró de acuerdo Carmen Lomana: "Pues claro, es lo que estoy diciendo. Ana, dices "su comunidad", pero es que su comunidad ha sito toda España". "Ella habla así directamente con su gente y seguramente lo ha hecho desde el corazón. Es un tema muy delicado", zanjaba Anne Igartiburu, antes de pasar a otro tema.