Belén Esteban rompe su silencio sobre la investigación a Anabel Pantoja por supuesto "maltrato infantil"

Tras regresar a casa con la pequeña Alma tras 18 días ingresada en el hospital, Anabel Pantoja y su pareja David Rodríguez se enfrentan ahora a una investigación por presunto maltrato infantil. 'Ni que fuéramos' se ha hecho eco este jueves de la impactante noticia y Belén Esteban no ha dudado en pronunciarse sobre su amiga, a la que estuvo visitando en la isla durante el ingreso hospitalario.

Según el comunicado emitido por el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, la investigación se inició después de que el Hospital detectase unas lesiones en la pequeña que obligaban a activar el protocolo de este tipo de casos. Tanto Anabel Pantoja como su pareja acudieron a prestar declaración el pasado 27 de enero y negaron "haber causado dichas lesiones".

"La pareja nunca llegó a ser detenida", aclara dicho comunicado. Y María Patiño no tardaba en preguntar por lo sucedido a su compañera este jueves en el espacio de Quickie. "Yo no tengo ni idea. Sé que es por un protocolo. Pero no tengo ni idea de nada", señaló de forma tajante Belén Esteban ante el resto de colaboradores. Fue entonces cuando la presentadora recordó que ya le había advertido sobre la visita a los juzgados de la pareja.

Belén Esteban sobre la investigación de Anabel Pantoja: "No quiero ir en contra de la justicia pero..."

Belén Esteban en 'Ni que fuéramos'

Al parecer, la de Paracuellos contactó inmediatamente con su amiga. "Sí, me lo dijiste, y yo llamo a Anabel y ella me dice que es un tema de papeleo", explicó la colaboradora, que aseguró no tener más detalles sobre cómo se encuentra la pareja actualmente. "Yo no he hablado con ella. Sí que hablé con ella por videollamada para ver a la niña. Están felices con su niña", reveló la televisiva.

Visiblemente afectada, Belén Esteban ha querido subrayar que no tenía conocimiento de esta impactante situación. "Me he enterado hoy de esta noticia. Hoy, de todo. Me lo han mandando compañeros, amigos…", aseguró emocionada la de Paracuellos, que no tardó en salir en defensa de la sobrina de Isabel Pantoja y su pareja, que han podido recuperar la normalidad en casa hace pocos días.

"Todos los que los conocemos sabemos que es mentira"

"Yo sé muy bien quién es Anabel y quién es David. Cuando tu ves todo ese amor por esa niña… Vamos. No hay mayor felicidad para ellos que el 23 de noviembre", subrayó de forma tajante la colaboradora de 'Ni que fuéramos', quitando hierro a la situación. "Dicen que esto es protocolo y hay que seguir…. Pero hoy mi gordi estará destrozadita", adelantó la compañera de María Patiño.

"Todos los que los conocemos sabemos que es mentira. Todo lo que habrá visto David, Merchi… Yo no voy a ir en contra de la justicia, pero hay formas de decir las cosas. Quiero decirle que la quiero con locura", aseguró Belén Esteban a cámara, mandado un mensaje de fuerza a Anabel Pantoja. "Esto se va a arreglar favorablemente tanto para Anabel como para David", terminó sentenciando.