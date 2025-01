Belén Esteban descubre ahora su engaño a David Broncano que pasó desapercibido: "Mentí"

Belén Esteban se ha convertido en una de las protagonistas de la semana por su spot publicitario para Nude Project junto a Victoria Federica. Su nueva colaboración con la marca de ropa juvenil ha levantado curiosidad entre sus compañeros de 'Ni que fuéramos' por conocer su patrimonio. Y la de Paracuellos ha respondido confesando que, durante su visita a 'La Resistencia', mintió en lo referente a lo económico cuando le preguntó David Broncano.

La conocida marca, que recibió a la televisiva en su podcast hace unos meses, lanzaba a principios de esta semana el spot de su primera línea femenina con dos miembros de la realeza: la hija de la infanta Elena y la conocida desde hace décadas como princesa del pueblo. "De dinero nunca se habla en la tele, cariño", comenzó replicando la colaboradora de Quickie cuando sus compañeros le preguntaron.

Belén Esteban desvela por qué mintió sobre su dinero en 'La Resistencia' de David Broncano

Y es que, lejos de preguntarle por la trama del spot, en la que comparte ascensor con la nieta del rey emérito, y pasando por alto su vínculo con la joven, 'Ni que fuéramos' insistió a Belén Esteban en sincerarse sobre cómo se ha llenado los bolsillos con este proyecto. "A Broncano creo que alguna vez le has contestado", añadió entonces María Patiño, mosqueada por la intransigencia de su compañera y amiga.

Belén Esteban en 'Ni que fuéramos'

"Sabes que te adoro y te quiero, pero él siempre me ha preguntado cuánto tengo en la cuenta, no cuánto gano por un proyecto", sentenció la televisiva mientras la presentadora le recordaba que ya lo había confesado en el espacio de David Broncano."Mentí", terminó confesando la de Paracuellos en lugar de estirar la mentira que inició en el plató de 'La Resistencia'. "Me parece una falta. La pregunta me encanta, pero cada uno…", añadió intentando justificarse.

Entre los reproches de sus compañeros, Javier de Hoyos recordó la cifra que Belén Esteban lanzó durante su primera visita al extinto espacio de Movistar Plus+. "Entre 40 mil y cien mil euros", recordó el colaborador de 'Ni que fuéramos' mientras la televisiva continuaba bromeando sobre su patrimonio. Pero finalmente, Belén Esteban se puso seria para cortar cualquier intento de sus compañeros.

"En mi vida diría lo que tengo en el banco"

"Yo en mi vida diría lo que tengo en el banco", sentenció reforzándose en su negativa, y confesando abiertamente la falta de sinceridad que tuvo durante su primera toma de contacto con el humorista, a quién ha visitado hasta en tres ocasiones estos últimos meses durante su nueva etapa en 'La Revuelta' de TVE.

Pero la cosa no quedó ahí, ya que, tras las especulaciones lanzadas por María Patiño y Kiko Hernández sobre a cuánto asciende su patrimonio y una serie de bromas sobre sus ingresos, la de Paracuellos terminó haciendo una seria aclaración. "En mi casa no tengo nada, ni joyas, ni caja fuerte. Así de claro", advirtió la televisiva.