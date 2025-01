Aitor Albizua habla claro de lo que verdaderamente piensa del duelo con David Broncano en TVE

Aitor Albizua se ha convertido en uno de los presentadores estrella de TVE gracias al gran éxito que está cosechando 'Cifras y letras' en La 2. Este lunes, el concurso anotó su segundo registro histórico más alto de espectadores con un seguimiento de 755.000 espectadores de audiencia media y un gran 5,5% de cuota de pantalla, atrapando a 1.308.000 espectadores únicos.

El comunicador vasco ha concedido una entrevista a El País en la que se sincera sobre cómo asimila ese éxito y cómo lleva el competir contra David Broncano y Pablo Motos, ya que durante su tramo final compite en la misma franja que 'La Revuelta' y 'El Hormiguero'.

El presentador reconoce que no se esperaba que el concurso rindiera tan bien. "Yo venía de una cancelación anterior dentro de TVE y estaba un poco mosca. Y me parecía arriesgado recuperar un formato ya conocido como es 'Cifras y letras'. Podía salir bien o podía salir mal. Ahora, muchas familias, jóvenes y mayores lo ven antes de meterse en la cama", explica orgulloso Aitor Albizua.

"Luego dicen que la cultura no funciona en la tele", comenta el periodista encargado de hacer la entrevista. A lo que el presentador deja claro que "es mentira. Ahora hay muchos concursos culturales. Está 'Saber y ganar', con Jordi Hurtado; está 'Pasapalabra'; está 'Reacción en cadena'; está 'El cazador'… Nosotros nos diferenciamos porque 'Cifras y letras' es un programa sin muchas florituras. Es media hora de puro juego. No queríamos ser pedantes o parecer un programa de alta cultura. Eso era uno de mis objetivos: popularizar el formato. Si yo estoy presentando el programa, cualquiera puede venir a jugar".

Aitor Albizua se moja sobre cómo es competir contra Broncano y Motos

Respecto al cómo lleva el tener que competir, cada noche, contra 'La Revuelta' de David Broncano y 'El Hormiguero' de Pablo Motos, Aitor Albizua confiesa que "me alegra estar al margen de ese duelo. Al final, en ese duelo nosotros somos el amigo sujeta velas", bromea. Además, también se alegra del buen momento que pasa "la tele pública". "Estamos en un momento de transición, de probar cosas nuevas. No soy un presentador perfecto, con una belleza o una dicción perfectas. Soy el ejemplo de que algo está cambiando. La naturalidad es algo que poco a poco se va imponiendo y muchos nos estamos aprovechando de ello", asegura el vasco.

"También es un referente para los jóvenes gays", le recuerda el entrevistador. A raíz de esto, Aitor Albizua reconoce que "a mí me costó muchísimo naturalizar mi homosexualidad, tanto conmigo como con mi entorno. No naturalizar mi sexualidad en la tele me habría parecido un paso atrás, como volver a meterme en un armario. Mostrarme tal y como soy es básico, aunque eso pueda acarrear comentarios homófobos. Pero tenemos que estar por encima de eso", sentencia el presentador de TVE.