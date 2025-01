Atronador aplauso ante lo visto con Marta Riesco en 'Ni que fuéramos' este viernes: "Historia de la tele"

Cuando parece que está todo visto en televisión llega 'Ni que fuéramos' y nos demuestra que se puede seguir innovando en la pequeña pantalla. 'Sálvame' ya rompió muchas barreras al mostrar el otro lado de la tele que nunca se había visto: los entresijos de los programas. Y este viernes, el programa de Fabricantes Studio que se emite en TEN y Canal Quickie ha vuelto a sorprendernos con lo visto con Marta Riesco.

Después de que este jueves, 'Ni que fuéramos' enviara a Marta Riesco al despacho de José Manuel Díaz-Patón, el novio de Ágatha Ruiz de la Prada para tratar de hablar con él tras su polémica con Lolita después de su ataque a la diseñadora por lo que dijo de los gitanos; la reportera volvía este viernes a tener una misión.

Y es que después de no conseguir entregarle de regalo un disco de Rosario Flores, este viernes Marta Riesco tenía otra misión: conseguir hablar con el novio de Ágatha y proponerle ver juntos la entrevista de su novia en 'De Viernes' y comentarla. Para ello, la periodista conseguía dar con el abogado que se encontraba comiendo con un amigo en un restaurante cercano a su despacho.

La tarde no empezaba bien pues José Manuel Díaz-Patón amenazaba a la reportera de 'Ni que fuéramos' con denunciarla por haber entrado y grabado su despacho el jueves. Pero Marta Riesco no se ha rendido y no ha parado de seguir al hombre durante toda la tarde incluso entrando en un aparcamiento.

Lejos de quedarse ahí, Marta Riesco lograba subirse a un autobús junto al propio Patón. No obstante, el novio de Ágatha prefería no articular palabra para evitar volver a meter la pata y se limitaba a contestar con gestos a las preguntas de la reportera de 'Ni que fuéramos'. Aunque luego sí que terminaba pronunciándose.

Lluvia de aplausos a Marta Riesco tras lo visto en 'Ni que fuéramos'

Finalmente, Marta Riesco conseguía incluso bailar con él. Un momento hilarante que ha dado mucho que hablar en redes sociales. Así "X" se ha llenado de aplausos hacia el programa y la reportera por hacer de nuevo "HISTORIA DE LA TELEVISIÓN" como destacaban muchos.

En @fabricantestv han sido pioneros y únicos rompiendo la cuarta pared desde sus inicios en Sálvame. Lo de hoy en #NQFS24E ha sido apoteósico. Una manera única de llegar hasta el final, de no desistir, de utilizar el ingenio y el humor para narrar la secuencia. Simplemente genios — Diego de la Viuda (@DiegodelaViuda) January 24, 2025

Me dices hace unas horas que Marta Riesco iba a estar en un autobús bailando con Patón (el novio de Agatha Ruiz de la Prada) y no te creo.#NQFS24E pic.twitter.com/3N1lNAHWDv — 🫶🏼 (@realitysdetv) January 24, 2025

El directazo que se está marcando @MartaRiesco con Patón es para guardarlo para la historia.



HISTORIA DE ESPAÑA esta persecución al novio de Agatha Ruiz de la Prada de manos de Marta Riesco. Está siendo maravilla. Patón huyendo en bus #NQFS24 pic.twitter.com/3rCF34kUo6 — bárbara gay (@sanxisco) January 24, 2025

