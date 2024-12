El mensaje de Marta Riesco en el nuevo 'Sálvame' a Pedro Sánchez que se cuela en TVE

El mundo del cine, el teatro y la cultura se han teñido de luto este martes por la inesperada pérdida de una de sus damas, Marisa Paredes, tras sufrir un fallo cardiaco a sus 78 años de edad. Tras abrirse su capilla ardiente en el Tanatorio de San Isidro, Pedro Sánchez asistía para darle el último adiós a la actriz y a su salida hablaba con los medios desplazados entre los que se encontraba Marta Riesco como reportera de 'Ni que fuéramos'.

Así, como ya ha hecho en numerosas ocasiones con el fallecimiento de rostros reconocidos como María Teresa Campos o Concha Velasco, Pedro Sánchez acudía a dar el pésame a Chema Prado y María Isasi, el viudo y la hija de Marisa Paredes.

A su salida del Tanatorio de San Isidro, Pedro Sánchez se dirigía a los medios de comunicación allí congregados. Entre ellos se encontraba 'Ni que fuéramos' con Marta Riesco como desplazada. Y precisamente, la reportera no se cortaba al ser la que le hacía la primera pregunta al presidente del Gobierno. "Buenas tardes, Pedro. Estamos en directo en Ni que fuéramos. Una gran pérdida para el cine español, ¿no?", le cuestionaba.

"Sí, yo creo que es una gran pérdida para el cine español. Era una voz comprometida con su oficio, con el arte y con la cultura y también comprometida con muchísimas causas sociales. Era muy difícil no ver una movilización social donde Marisa Paredes no participara. Es una gran pérdida, un día muy triste para la sociedad española en su conjunto", respondía Pedro Sánchez.

"En muchas ocasiones, cuando miramos a artistas que trascienden por su oficio vemos que la gente les escucha en otro orden de cosas de la vida. Creo que eso también te da una dimensión exacta de la envergadura que ha representado durante muchos años Marisa Paredes. La sociedad española ha perdido una voz muy influyente y, desde luego, una mujer con una fuerza y un carisma absolutamente arrollador", proseguía destacando el presidente del Gobierno admirando la figura de Marisa Paredes.

"Ver a mujeres como Marisa Paredes, que nunca rehuía ningún debate, que siempre participaba, que era activa y comprometida, siempre desde una perspectiva progresista... Ojalá la gente joven que no ha tenido la ocasión de poder conocerla por razones generacionales puedan acercarse ahora a sus películas y a sus series. Es una mujer que ha dejado una huella muy profunda, la vamos a echar mucho de menos", concluía Sánchez ante el micrófono de Marta Riesco y del resto de medios.

Marta Riesco le envía un saludo de Belén Esteban a Pedro Sánchez

Lejos de quedarse callada, Marta Riesco le preguntaba al presidente por cuál era su película favorita de la actriz. "No voy a hacer justicia. Ella ha hecho muchísimas grandes películas y no te podría decir ahora mismo una que me quedara, probablemente me quedaría con todas", respondía el político socialista.

Justo cuando Pedro Sánchez se despedía de los medios, Marta Riesco no se reprimía y le enviaba un mensaje al presidente del Gobierno de parte de su compañera Belén Esteban. "Gracias, presidente. Un beso de Belén Esteban, dice", le soltaba sin pensárselo. Y aunque el político no le devolvía el gesto si que mostraba una leve sonrisa y decía "venga".

Lo más curioso de todo es que este momentazo televisivo que se veía en directo en 'Ni que fuéramos' se coló también en plena emisión del Canal 24 horas que se encontraba también en directo mostrando la reacción de Pedro Sánchez al fallecimiento de Marisa Paredes.