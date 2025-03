Marta Riesco habla alto y claro sobre su futuro profesional tras el cierre de 'Ni que fuéramos' y el salto a TVE

Tras su tormentosa salida de Mediaset, Marta Riesco encontró su hueco en 'Ni que fuéramos', donde demostró su valía como reportera. Además, hizo las paces con los que tiempo atrás fueron sus 'enemigos'. Fue durante la etapa en la que ella estuvo saliendo con Antonio David Flores, convirtiéndose en blanco de los ataques de los por entonces colaboradores de 'Sálvame'.

Pero eso ya es agua pasada. La periodista se siente muy a gusto en 'Ni que fuéramos' y con sus compañeros, por lo que le da mucha pena que este proyecto se acabe. Durante el photocall de los Premios Dial, cuya gala se ha celebrado este jueves en Tenerife, Marta Riesco ha hablado sobre el final del programa, y también sobre su futuro, ya que todo sigue en el aire.

Muy sonriente, ha asegurado a Europa Press que el espacio vespertino de TEN "ha dado esa vida cuando estabas triste, nos ha animado a todos. Nos ha devuelto esas ganas de hacer televisión y yo creo que la gente de la tele ha echado de menos ese gamberrismo". Aunque ha preferido no desvelar lo que vendrá después de 'Ni que fuéramos’, sí que ha dejado claro que lo que venga "va a ser con el mejor entretenimiento".

Será el próximo jueves 27 de marzo cuando 'Ni que fuéramos' se despida de TEN antes de dar el salto a Televisión Española, aunque con otro nombre. Ese nuevo programa se llamará 'La familia de la tele' y estará dirigido por David Valldeperas. Se estrenará en abril y se emitirá en directo de lunes a viernes, y gran parte de los colaboradores del formato se mudarán a la cadena pública.

Todavía se desconoce qué colaboradores serán los elegidos para mudarse a TVE, qué ocurrirá con Marta Riesco y el futuro de parte del equipo aún sigue en el aire. Carlota Corredera tiene el encargo de ocupar el vacío de 'Ni que fuéramos' en la cadena con 'Tentáculos' y aún no se han confirmado los tertulianos que acompañarán a la gallega en su vuelta a la televisión dos años después.

En la presentación ante los medios del nuevo formato que presentará desde el miércoles 26 de marzo, Carlota Corredera avanzó que "va a haber un reparto de hijos": "Los compañeros que La Osa consideren que tengan que estar aquí estarán, pero me gustaría ver caras nuevas también", afirmó respecto a si le gustaría compartir programa con los colaboradores de 'Ni que fuéramos' y de 'Sálvame'.

Marta Riesco, orgullosa de su trabajo en 'Ni que fuéramos'

Marta Riesco se despide de 'Ni que fuéramos', y mientras aguarda a que se concrete su futuro profesional ha reflexionado sobre su paso por el espacio, donde se ha convertido en su gran revelación como reportera. "Empezamos con un programa que no sabía que iba a pasar, sabíamos que teníamos claro todos que queríamos que las redes sociales fueran y tomaran un papel fundamental, y la gente lo que quiere es precisamente eso. Da igual que no tengas grandes platós, al final la innovación es eso. Con muy pocos recursos hacer televisión. Y yo creo que 'Ni que fuéramos' está mal que lo diga porque formo parte de ellos, pero creo que han marcado algo muy grande en el mundo de la televisión", reconoce.

Para la colaboradora, el programa ha sido "lo que estaba buscando. Me tiré dos años sin trabajar. Pensé que nunca iba a volver a retomar mi carrera como reportera, que es lo que siempre reivindiqué. Que me hayan llevado otra vez a las calles ha sido algo que todavía a día de hoy no me puedo creer, es lo mejor que me ha pasado, sin duda. La mejor decisión que tomé en mi vida fue formar parte de ese equipo", sentencia. Sobre su futuro y sobre si dará el salto a la cadena pública, Marta Riesco se muestra misteriosa: "Esa es la gran pregunta que todavía no puedo contestar. No puedo deciros nada porque todavía no lo sé, pero seguro que voy a ser súper feliz".

La periodista no quiere saber nada ni de Antonio David ni de Olga Moreno

También se ha pronunciado sobre el regreso de Olga Moreno a televisión como colaboradora de '¡De viernes!'. La reportera confiesa que "me importa cero", ya que actualmente "estoy en otra peli". Por lo que no quiere mirar al pasado: "Han pasado tres años, mi vida ha evolucionado y les deseo felicidad a todos".

Su relación con Antonio David Flores forma parte del pasado, un pasado que ella prefiere olvidar. Ahora, esta enamorada del artista Alejandro Caraza. Al ser preguntada por un posible casamiento, ella se muestra esperanzada: "Ojalá", pero reconoce, entre risas, que "no hinca" rodilla