Melody clama su opinión del cambio radical de su canción y los malos augurios en Eurovisión

Una semana después de salir a la luz la versión definitiva de 'Esa diva', el tema con el que Melody representará a España en el próximo Festival de Eurovisión, la cantante reapareció este jueves, 20 de marzo, ante los medios de comunicación. Fue en la gala de los Premios Dial que se celebró en Tenerife.

Melody no ha dudado en responder a las críticas que se han desatado en las redes sociales sobre esta nueva versión de su tema. Por un lado hay quienes prefieren la versión original con la que ganó el Benidorm Fest y, por otro lado, los que consideran que esta es más completa y eurovisiva. Al ser preguntada por este revuelo que ha causado, la sevillana defiende su canción como "un temazo".

"'Esa Diva' es un gran tema, es una gran canción. Ha habido personas que después del cambio de arreglos han dicho 'ahora es un temazo'. No, el temazo ha existido siempre", confesó la artista ante los micrófonos de Cadena Dial. Aunque sí que reconoce que "antes era una versión, y ahora se han perfilado algunos sonidos para que lo entiendan un poco mejor las nuevas generaciones y Europa. Ahora las producciones son un poquito más limpias y no tienen tantas pistas. Pero el tema es un temazo, y tiene mucha dificultad para cantarlo. Esta canción se haga como se haga, se le puede sacar mucho brillo".

Melody quita importancia a las apuestas de Eurovisión: "No estoy pendiente"

Además, Melody también reaccionó a las apuestas que le sitúan en una baja posición en Eurovisión. Fue Marta Riesco, reportera de 'Ni que fuéramos', la que quiso saber su opinión al respecto. Y es que, según las últimas apuestas, la candidatura española se situaría en la parte más baja de la table (30 de 37). Ella prefiere no darle importancia: "No estoy pendiente. Creo que el artista no se define por las casas de apuestas, la calidad se define en el escenario. Entiendo todo lo que envuelve Eurovisión, y que los fans son muy pasionales, pero yo no puedo estar mirando las casas de apuestas. No me conocen a mí como artista, no saben lo que voy a hacer. Cada vez que nos subimos a un escenario, algo dejamos".

La cantante también habló con Marta Riesco sobre quiénes prefieren una u otra versión: "Para eso hay dos versiones, para que cada uno escuche la que más le guste. El gusto está en blanco, y ni quiero ni pretendo gustarle a todo el mundo. Sí pretendo hacer las cosas con amor y con cariño, y ese es el mejor mensaje que podemos dar". Sobre esta nueva producción, admitió que se queda con que "está gustando muchísimo", y con que "se ha hecho un buen trabajo".