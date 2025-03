Melody no se reprime y le pega un grueso corte a Javier de Hoyos en 'Ni que fuéramos' tras sus críticas 

Este jueves, TEN retransmite en directo por primera vez los Premios Cadena Dial con Leire Martínez como presentadora. Y por ello, Marta Riesco se encontraba en la alfombra verde para hablar con algunos de los invitados en 'Ni que fuéramos'. Y una de las que pasaba por el micrófono del programa era Melody.

Así, Marta Riesco hablaba en directo en 'Ni que fuéramos' con nuestra próxima representante en Eurovisión. Tras conectar con ella, Marta Riesco recordaba que Javi de Hoyos al principio no era muy fan de su canción, ahora defendía la nueva versión de "Esa diva".

"Para eso está que quien quiera escuche la que más le guste", empezaba diciendo Melody. "El gusto es tan blanco que yo ni quiero ni pretendo gustarle a todo el mundo ni muchísimo menos pero si pretendo hacer las cosas con amor y con cariño y ese es el mejor mensaje que podemos lanzar", apostillaba la cantante.

Tras ello, Marta Riesco le preguntaba por esta nueva versión de "Esa diva" que ha recibido tan buenas críticas sobre todo a raíz de su videoclip. "Ha gustado, está gustando muchísimo y yo me alegro un montón. Yo estaba como loca de poderla presentar a los medios y creo que ha tenido buena aceptación, creo que se ha hecho un buen trabajo y con mucho corazón y creo que eso va a ayudar a la puesta en escena", recalcaba Melody.

Al preguntarle por la coreografía, la andaluza reconocía que "es chungo porque es una canción de cantar mucho". Tras ello, Melody ironizaba con que ya no iba a cantar en los photocall después de la que se lio en Los Goya. "Yo ya he hecho mi promoción y ya no hago más publicidad", soltaba entre risas.

Después era Javier de Hoyos el que se dirigía a Marta Riesco para que le hiciera una pregunta a la representante de España en Eurovisión sobre si le presiona el tema de las casas de apuestas. "Yo no estoy pendiente la verdad, creo que el artista no se define por las casas de apuestas, el artista y la calidad se define en el escenario. Yo entiendo que Eurovisión y todo lo que le envuelve, los fans, que son una maravilla y que son todos muy pasionales, pero qué me conocen a mí como artista, no saben lo que voy a hacer", sentenciaba.

Finalmente, Javier de Hoyos le pedía a Melody que cantara algo. "Javi cántamela tú que ya hablaré contigo guapa que mucho...", le soltaba a modo de corte mientras hacía el gesto de llevarse el dedo a la boca aludiendo a lo mucho que ha largado el colaborador de 'Ni que fuéramos' contra ella y su canción.