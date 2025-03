Sonsoles Ónega provoca el plante de Leire Martínez en directo con su inoportuna pregunta: "Hoy no"

Tras su traumática salida de La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez va poco a poco recomponiéndose y ya trabaja en el que será su nuevo disco en solitario. Pero antes, este jueves la artista tiene la fortuna de ser la maestra de ceremonias de los Premios Cadena Dial. Y por ello, en el programa de Sonsoles Ónega conectaban en directo para hablar con ella durante la alfombra verde desde Tenerife.

"Es una oportunidad increíble en la fiesta más importante de la música en nuestro idioma. Un reto y una responsabilidad pero sé que voy a estar muy bien arropada y hoy es un día para disfrutar", le reconocía Leire Martínez a Carlos García López. "Siempre hay que tener tensión de la rica, pero intento no ponerme muy nerviosa para que no se me vaya de las manos", añadía sobre si estaba nerviosa.

Tras ello, el reportero de Sonsoles Ónega le preguntaba a la cantante cómo afronta esta nueva etapa en su vida profesional tras dejar de ser la vocalista de La Oreja de Van Gogh tras 17 años. "Con mucha ilusión y muchísimas ganas, es un reto también y ha habido dudas de si seré capaz o no pero la realidad se impone y el día a día en el proceso de composición está siendo mucho más rápido de lo que yo pensaba y disfrutando mucho y aprendiendo un montón", apostillaba.

Después, Sonsoles Ónega daba paso a un vídeo en el que se hablaba de la polémica salida de Leire de La Oreja de Van Gogh mientras la propia artista lo escuchaba por pinganillo. Durante la emisión del vídeo se veía a la cantante un tanto incómoda.

Y tras el vídeo, la presentadora de 'Y ahora Sonsoles' no se cortaba y le lanzaba la pregunta que más le han repetido en los últimos meses. "¿Por qué te fuiste de La Oreja de Van Gogh?", le cuestionaba Sonsoles. Y justamente en ese momento había unos problemas técnicos que hacían que Leire no escuchara a la presentadora. "No oigo nada. No sé si hablan conmigo… Es como si se hubiese colgado", aseveraba Leire Martínez tratando así de evitar responder a la pregunta.

Leire Martínez se niega a responder la pregunta de Sonsoles Ónega: "Hoy no es el día"

"Uy, esta es una técnica buenísima!", reaccionaba Sonsoles Ónega al escuchar a la cantante. Después era el reportero el que le repetía la pregunta para tratar de conseguir una respuesta. Sin embargo, Leire Martínez volvía a echar balones fuera y se negaba a entrar a hablar de dicha polémica. "Mira yo creo que hoy no es día para hablar de esas cosas. Estamos celebrando la música y lo importante es ver cómo mis compañeros y compañeras van a recibir esos merecidísimos reconocimientos a sus trayectorias. Hay que celebrar la música", destacaba Leire Martínez.

"Y ya se hablará de otras cosas cuando se tenga que hablar", añadía la cantante abriendo la puerta a revelar los detalles de lo que pasó con La Oreja de Van Gogh en un futuro. "Pues vente aquí un día y nos la cuentas que no sabes que plató tan caliente tenemos", comentaba Sonsoles Ónega invitándola a que visite 'Y ahora Sonsoles'.

A lo que Leire recogía el guante. "Claro que sí, sin problema, pero hoy es día de celebrar", replicaba antes de que Beatriz Cortázar se dirigiera a ella y volviera a preguntarle por el tema de La Oreja de Van Gogh. "Insisto en que hoy no es el día. Entiendo y agradezco el interés, pero hay momentos para todo. Y hoy el protagonismo se lo tiene que llevar quien se lo tiene que llevar. Este tema no debería de ser protagonista hoy. Y yo estoy muy contenta con mi trabajo en solitario", sentenciaba.