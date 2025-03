Sonsoles Ónega se enfrenta a Lucía Dominguín en directo y da un paso al frente: "Se acaba la entrevista"

Lucía Dominguín visitó el plató de 'Y ahora Sonsoles' este miércoles para presentar su nuevo libro de recetas y vivir lo que prometía ser una tarde llena de risas y confesiones. Sin embargo, Sonsoles Ónega y su programa no cumplieron las expectativas de la hermana de Miguel Bosé, que pronto comenzó a expresar su incomodidad en el espacio de Antena 3. Fue entonces cuando la presentadora zanjó la violenta situación con una clara advertencia a su invitada.

Antes de charlar largo y tendido sobre su nueva publicación, el programa vespertino de Antena 3 hizo un repaso de la historia de amor entre Lucía Bosé y Dominguín, algo que no fue plato de buen gusto para la hija de la actriz. "¡Qué aburrimiento, de verdad!", espetó la invitada, visiblemente molesta por que 'Y ahora Sonsoles' repasase una vez más las infidelidades de su padre. Pero su queja no se quedó ahí.

Sonsoles Ónega se planta contra las quejas de Lucía Dominguín y le señala la puerta: "Doy la entrevista por concluida"

"Es que esto no lo entiendo, perdonad que esté con este punto. Me parece un aburrimiento esta parte. Primero, porque vengo a hablar del libro. Segundo, porque mi familia es mucho más interesante en muchos otros aspectos que Mariví y lo que dijo mi madre, que lo pongo en duda, porque mi madre nunca ha perdido los papeles", añadió muy molesta Lucía Dominguín, ante lo que Sonsoles Ónega trató de restaurar la calma.

Sonsoles Ónega y Lucía Dominguín en 'Y ahora Sonsoles'

La presentadora, sentada en el sofá junto a la hermana de Miguel Bosé, trató de justificarse. "Yo me he enterado de esto hoy", aseguró Sonsoles en un intento de aliviar su enfado. "Pues muy bien, porque a mí me habéis traído para una cosa y ahora, de repente, me encuentro con otra historia que no tiene nada que ver. ¿Qué tengo que poner? ¿Cara de pavo? Pues no", insistió Lucía, que cargó entonces contra la organización del programa por esta encerrona.

"Es tan bonito este libro. Es que es alucinante, narices. Es que es muy fuerte, de verdad. ¿Es mentira todo? ¿Es mentira todo lo que proponéis? Yo tengo una vida muy interesante y mis padres también, esto es un libro homenaje, pero ¿por qué tenemos que hablar de Mariví Dominguín?", subrayó Lucía antes de que Sonsoles Ónega diese paso a un vídeo homenaje de la fallecida Lucía Bosé.

"Si no quieres hablar, te doy un abrazo y se acaba la entrevista"

Sin embargo, este gesto del programa tampoco encajó bien con la invitada, que continuó expresando su enfado. "Sí… ya… Resulta que ahora pasamos de los cuernos de Mariví a la muerte de mi madre. Esto es muy fuerte, por favor", subrayó indignada la invitada. Fue entonces cuando la presentadora perdió la calma y terminó por estallar contra la invitada, sin saber cómo reconducir la situación.

"Oye, yo doy por concluida la entrevista, te quiero decir… Estamos recordando a Lucía. De qué quieres hablar, ¿solo del libro? Si no quieres que hablemos, te doy un abrazo y acaba la entrevista, porque va a generar una situación violenta e incómoda", resolvió Sonsoles Ónega con gesto serio, indicando la puerta de salida a Lucía Dominguín, que finalmente accedió a quedarse bajo los términos del programa.

"Esto es un planteamiento de entrevista, si no podemos hablar, no pasa nada, pero vamos a seguir poniendo los vídeos", insistió la periodista antes de que Lucía suavizase su tono. "No sé qué me ha pasado, entendería que no me volvieras a invitar, pero si lo haces me tomaré una tila antes o algo", añadió algo arrepentida la hermana de Miguel Bosé. "Nos veremos más veces", aseguró la conductora de 'Y ahora Sonsoles' para aliviar el momento de tensión.