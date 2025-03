Sonsoles Ónega se echa encima de un colaborador por lo ocurrido en directo: "Me voy, que me echan"

Este lunes, Sonsoles Ónega abordaba junto a sus colaboradores del 'flash', la sección de corazón la nueva vida de Alice Campello y Álvaro Morata en Estambul tras superar la crisis que vivieron y retomar su matrimonio. Un asunto que llevaba a que la presentadora se enfrentara con Nacho Gay.

Y es que este lunes, 'Y ahora Sonsoles' debatía sobre el hecho de que Alice Campello haya abierto su nueva casa a la revista ¡Hola!, algo que llevaba a que varios colaboradores cuestionara a la modelo por venderlo a cambio de dinero cuando luego pide privacidad.

Así, Lorena Vázquez no tenía reparos en reconocer que estaba discutiendo con Nacho Gay por el hecho de que Alice muestre a sus hijos. "No nos ponemos de acuerdo con Nacho muchas veces", reconocía la colaboradora. "Bueno, gracias a Dios", le soltaba Sonsoles Ónega. "Es verdad que está bien que haya un poco de debate, pero a mí no me gusta la exposición que hace permanente de sus hijos que quizás le funciona muy bien en redes sociales pero creo que es perjudicial para los niños", defendía la periodista.

"Muchas cosas pueden ser perjudiciales para los niños pero sus padres toman las decisiones por ellos", trataba de replicar Nacho Gay ante una Sonsoles Ónega que le paraba los pies. "Pero Nacho que sí, pero como es una decisión pública Lorena Vázquez la comenta", le comentaba la presentadora mientras seguía el debate y ella trataba de dar paso a otro tema.

Sin embargo, tanto Paloma García-Pelayo como Beatriz Cortázar y Lorena Vázquez se echaban encima de Nacho Gay por sus palabras y la última aseveraba que algún día tendría que cambiar la legislación para proteger a los menores en redes sociales. "Muchas cosas tendrían que cambiar no solo en eso", defendía entonces Gay.

Sonsoles Ónega se encara con Nacho Gay: "Me echan y tengo el finiquito"

"¿Y qué tendría que cambiar?", cuestionaba Sonsoles Ónega. "Pues que si hay que controlar la educación de los niños", aseveraba el colaborador. "Pero qué gilipollez estás diciendo Nacho Gay", le cortaba la presentadora indignada. "Bueno, bueno, me voy. Es que no tiene nada que ver", decía la presentadora. "Pero es que los niños condicionan nuestra vida", incidía el periodista.

"Pero que al ser una decisión pública, Lorena Vázquez la comenta y ya está fin de la cita, no tiene nada que ver con decisiones privadas de la educación", le soltaba Sonsoles Ónega. "Pero eso condiciona igual la vida de los niños", volvía a replicarle el colaborador asegurando que era un debate muy largo y no tenían tiempo. "Cuando seas padre comerás huevos", le espetaba por su parte Paloma García-Pelayo a lo que Sonsoles apostillaba con un "totalmente".

Y cuando Nacho Gay pedía poder contestar, Sonsoles Ónega le paraba porque tenía que marcharse a entrevistar a un invitado. "Es que hoy me echan, en los tornos tengo el finiquito", soltaba la presentadora mientras golpeaba con los folios a su colaborador.