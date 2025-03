Sorpresa mayúscula con Sonsoles Ónega: El nuevo fichaje de su programa que cuesta creer

Sonsoles Ónega sigue sumando nuevos rostros al equipo de su programa en Antena 3. Si la semana pasada era el cómico Rafa Maza el que se incorporaba a 'Y ahora Sonsoles' con su personaje de Fabiolo tras el fiasco de 'Babylon Show' de Carlos Latre este miércoles el espacio sorprendía con otro fichaje.

Y es que 'Y ahora Sonsoles' anunció este miércoles la incorporación de Adriá, un joven de 22 años que había acudido como invitado tras ser un habitual espectador del formato.

En concreto, Adriá visitaba 'Y ahora Sonsoles' para hablar de como a pesar de su corta edad, ha acumulado hasta nueve trabajos en apenas tres años. El joven contó con su desparpajo que había decidido dejar de estudiar y probar suerte en el mundo laboral y no dudó en relatarle a Sonsoles Ónega los empleos en los que ha trabajado y cómo en algunos apenas había estado unos meses.

El primer trabajo de Adriá fue ayudando a sus primos en el mercadillo. "Me levantaba muy pronto, pero me encantó, me ayudó a tener una responsabilidad", explicaba. Tras ello, probó suerte como promotor de una compañía telefónica pero lo dejó a la semana porque "me agotaba mentalmente". Después entró a trabajar en un parque infantil en el que estuvo un mes y también lo dejó porque no le gustaba al ver como "los padres se peleaban".

Otros empleos que ha llevado a cabo han sido como monitor de comedor en un colegio, dependiente en una tienda de chucherías y en una ludoteca. También trabajó un día como paje de los Reyes Magos. Durante su relato, Adriá aseguró que era un trabajador exigente. Actualmente, compagina su trabajo de monitor con el de cuidador de niños.

Adriá, de invitado a nuevo colaborador de Sonsoles Ónega

La sinvergonzonería y el humor con el que habla Adriá conquistaron a todos en el programa de Sonsoles Ónega hasta el punto de que le hicieron una propuesta de trabajo en pleno directo. "Bueno Adriá, estás fichado. Ahora va a venir Candela y te están preparando el finiquito", le soltaba la presentadora de 'Y ahora Sonsoles'. "¿Qué dices? ¿Esto es en serio? Estoy flipando", reaccionaba él sin terminar de creérselo.

"Ahora, eso sí, voy a ser yo tú representante. Vas a tener una sección, vas a trabajar en la calle, como reportero", le seguía explicando Sonsoles. "¡A pie de calle y todo! ¡Qué fantasía! ¿Pero es en serio?", insistía el joven sin creerse que fuera real la oferta. "Puedes ir al colegio por la mañana y ahora, con el cambio de hora, aquí vienes por la tarde, a hacer los reportajes", terminaban diciéndole.