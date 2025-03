El malestar de Melody por el cambio de la canción en Eurovisión y su firme decisión que frenaron

El pasado jueves, Melody mostró al mundo la versión definitiva de 'Esa Diva' con la que se presentará en la gran final de Eurovisión 2025 el próximo mayo. Y aunque la andaluza ya había expresado en varias ocasiones que quería dar un giro a la propuesta para hacerla "más internacional", desde el pódcast 'En todas las salas' aseguran que no está nada contenta con el resultado final y que está viviendo "un infierno".

Nada más alzar el micrófono de bronce en el Benidorm Fest, la de Dos Hermanas explicó a la prensa que 'Esa Diva' necesitaba aún algunos retoques para su presentación final en Basilea. Y tras un cambio de productor, algunos ritmos añadidos y el videoclip oficial, la cantante arranca su camino eurovisivo con aparente entusiasmo, como ha mostrado en varios vídeos promocionales para RTVE.

El infierno de Melody y los cambios en 'Esa diva': "Le han impuesto los bailarines, la nueva versión... no le gusta nada"

Sin embargo, Cayetana Lloraca, colaboradora del pódcast 'En todas las salsas' en Mtmad sorprendió a sus compañeros este martes al desvelar el calvario que Melody está sufriendo en secreto por todas las imposiciones de la delegación. "Me dicen que para ella se está convirtiendo en una auténtica pesadilla, que no le gusta nada la nueva versión", comenzó adelantando la también colaboradora de 'TardeAR'.

¿Melody está descontenta con la nueva versión de “Esa Diva” y estuvo a punto de hacer un comunicado para que se supiese? Así lo cuentan en mtmad:#Eurovision2025 https://t.co/LWbflsbAlX pic.twitter.com/jMuG9z4dm7 — Lázaro (@Eurolazaro) March 19, 2025

"Le han impuesto los bailarines, el nuevo cambio de versión, que recuerda un poco más a Chanel, algo más moderna... A ella no le gusta nada, de hecho me dicen que se planteó incluso sacar un comunicado para anunciarlo", adelantó Cayetana mientras en la mesa cuestionaban si la artista puede manifestarse en contra de las decisiones de RTVE en su candidatura.

Un escenario muy similar se dio cuando Barei, años más tarde de su participación en el festival, destapó todas las discrepancias que tuvo con el equipo de Eurovisión de RTVE y como amordazaron su propuesta artística y su concepto hasta el punto de anunciar su retirada del concurso días antes de la gran final. "Le pararon los pies, se tiene que comer la nueva versión", aseguró la periodista sobre Melody.

"Al final yo creo que a ella le hace tanta ilusión representar a España... pero desde luego que esta nueva versión no le ha gustado. Me cuentan que no le ha podido meter mano, le han dicho 'esto es lo que hay y punto'...", aseguró la periodista mientras especulaban sobre la posible multa que puede suponer retirar tu candidatura a última hora. "También te juegas tu carrera, quedaría muy mal", lamentó otra colaboradora.