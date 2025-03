Miembros del equipo de Melody alzan la voz sin rodeos tras ser despedidos y quedar fuera de Eurovisión

Este miércoles 12 de marzo, Televisión Española ha anunciado un nuevo cambio en la candidatura de Melody de cara a representar a España en el Festival de Eurovisión 2025. Según ha informado la corporación pública, su cuerpo de baile será renovado, y tan solo serán dos de los bailarines que la acompañaron en el Benidorm Fest los que estarán también en Basilea.

Por lo tanto, los otros tres, Hrisio Busarov, Daniel Arango y Jesús Bolívar, quedan fuera. El primero en lamentar esta situación ha sido Busarov, quien publicó un mensaje en sus redes sociales al que, poco después, se sumaron sus dos compañeros. "Agradezco mucho vuestros mensajes de apoyo. Han sido unas semanas muy difíciles para mí. Fue la ilusión de todos. Pero la vida nos pone en situaciones complicadas e injustas, en las que muchas veces nada depende de nosotros. Lo que sí os puedo prometer es que seguiré bailando con todo mi alma y corazón cada vez que pise un escenario", escribía el bailarín.

Pese a todo esto, Busarov se muestra muy agradecido a la artista sevillana: "Quiero mucho a Melody y a los 5 chicos y chicas que van a acompañarla en esta aventura y sé que lo van a hacer de maravilla, son todos unos artistas. Vamos a darles nuestro apoyo y amor". Poco después de este mensaje de su compañero, los otros dos bailarines que se han quedado fuera de la candidatura también han alzado su voz.

¡Os presentamos al equipo de baile que acompañará a @soyyomelody en #Basilea 🇨🇭!



💥 Ellos son @vickygom3z, Ana Acosta, @marc_montojo, @alexbullon e Iván Matías Urquiaga 💥



Mónica Peña junto a Álex Bullón serán los coreógrafos de #ESADIVA 🕺🏻💃🏻https://t.co/A2FyfE4ILT pic.twitter.com/Rdm6pWeVsf — Eurovisión España - RTVE 🇪🇸 (@eurovision_tve) March 12, 2025

Los bailarines de Melody lamentan ser apartados de Eurovisión

En el caso de Daniel Arango, lo ha hecho con un vídeo publicado en sus stories de Instagram. En él, el artista aclaró que había decidido romper su silencio tras recibir "muchísimos mensajes de hace semanas atrás preguntándome si voy o no a Eurovisión". "Y no voy a Eurovisión. Es algo que me dolió mucho porque, como todos mis compañeros, estábamos superemocionados para ir". "¿Qué les puedo decir? Tristemente, esa es la vida del bailarín: hoy sí; mañana no; pasado, no sabes", lamentó el bailarín de Melody.

Además, Arango reconoció que "era algo que ya había superado". Pero, "con todo esto, se están reviviendo todas esas cosas nuevamente porque como soy humano y siento". "Agradezco mucho la empatía que han tenido hacia mí y hacia mis compañeros que no van", añadió. Asimismo, aprovechó la ocasión para recordar que "estoy disponible" para otros proyectos. Ya que considera que "muchas personas no me han escrito porque daban por sentado que me iba a Basilea". "Así que llámenme a cerrar curros porque tengo una familia y tenemos que comer", sentenció.

Todos ellos muestran su apoyo al nuevo equipo de baile: "Lo dará todo"

Por su parte, Jesús Bolivar compartió varias imágenes de su jornada. Entre las que se encontraba un consejo de su madre: "El tiempo de dios es perfecto, vendrán cosas mejores. Confía". Aunque lejos de quedarse ahí, sobre la medianoche el bailarín se explayó más sobre lo ocurrido, agradeciendo "cada mensaje de apoyo y motivación. De verdad, significan muchísimo".

"Sé que la vida nos pone pruebas, pero no podemos derrumbarnos ni perder la pasión por lo que nos hace sentir vivos cada día: el baile", añadió Bolivar. Aunque "a veces, las cosas no salen como queremos y duele, pero así es la vida". "Lo importante es levantarnos y seguir adelante. Confío en que el nuevo equipo lo dará todo, sin duda. ¡Ahora, más que nunca, apoyémoslos con toda nuestra energía", concluyó el bailarín, mostrando todo su apoyo a Melody y al nuevo cuerpo de baile.