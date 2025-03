Volantazo de RTVE con Melody en Eurovisión 2025: El trascendental cambio en el equipo de su candidatura

Melody ya tiene el equipo completo que le acompañará en su aventura en Eurovisión 2025. Tras anunciar un giro de 180 grados con una nueva versión de "Esa diva" que se estrenará este jueves a las 21:40 horas en simulcast en todas las cadenas de RTVE; ahora la cadena anuncia al equipo de bailarines que participarán en la actuación de la sevillana en Basilea con un fichaje muy llamativo: el de Vicky Gómez.

Como ya anunció la andaluza, durante los meses anteriores a la gran final del concurso, trabajarían con un nuevo equipo para hacer el tema "más internacional". Así, se ha dejado fuera a los productores suecos que tan criticados fueron por Alejandro Abad.

Ahora serán los productores Rick Parkhouse y George Tizzard los que están a cargo de esta mejorada versión de la canción de Melody para la gran final, un dúo británico conocido como Red Triangle responsable de exitosos temas con artistas de la talla de Camila Cabello, Rauw Alejandro, Charlie Puth o James Arthur. Al parecer, durante las dos sesiones que la cantante grabó en Reino Unido, se trabajó en añadir distintos estilos musicales a la canción.

Y este miércoles, TVE anuncia que se va a potenciar la coreografía de "Esa diva" de cara a la gran final del 17 de mayo. Los bailarines Álex Bullón, Vicky Gómez, Ana Acosta, Iván Matías Urquiaga y Marc Montojo serán los encargados de acompañar a Melody en la actuación.

Vicky Gómez, de coreógrafa en 'OT' y Eurovisión Jr. a bailarina de Melody

Así, serán cinco profesionales de la danza de primer nivel los que acompañen a la andaluza. Además Álex Bullón será uno de los coreógrafos de la delegación española junto a Mónica Peña. Bullón ha trabajado en programas como 'Operación Triunfo', 'Mira quién baila' y 'Fama, ¡a bailar!'. Con 21 años se mudó a Los Ángeles y desde entonces ha bailado junto a artistas internacionales como Jennifer López, Camila Cabello, Miley Cyrus, Charlie XCX, Iggy Azalea, Kesha, Demi Lovato y con Katy Perry en la Superbowl.

Al cuerpo de baile de Melody en Eurovisión 2025 se une una gran conocedora del festival en su edición infantil. Vicky Gómez ha sido coreógrafa de los representantes de España en el festival infantil desde el año 2020. Desde que en 2008 ganase 'Fama, ¡a bailar!', ha trabajado en numerosos programas de televisión como 'Operación Triunfo', 'Benidorm Fest', 'Tu cara me suena', 'La Voz', 'El Número Uno', 'Mira quién salta', 'Qué tiempo tan feliz', 'My Camp Rock 2' y 'The X Factor' (Francia). Ha realizado giras internacionales junto al cantante Abraham Mateo y en teatro ha coreografiado el musical ‘Flashdance’.

Ana Acosta se incorpora al equipo para aportar su experiencia internacional en televisión, teatro musical y como integrante del elenco de bailarines en grandes eventos. Ha trabajado en programas de televisión de gran audincia como ‘Tu cara me suena’, ‘La Voz’, ‘Got Talent’ y ‘Factor X’ y ha formado parte de musicales como ‘West Side Story’, ‘Marta tiene un marcapasos’ y ‘40, El Musical’. Algunos de los artistas para los que ha bailado son Abraham Mateo, Lola Índigo en los Premios Goya, Mel Ömana en el Benidorm Fest, Luis Fonsi, India Martínez, Carlos Baute y Agoney. También ha bailado junto a Ozuna y Gims en la ceremonia de apertura del Mundial de Qatar 2022.

Marc Montojo empezó trabajando a los 18 años en musicales como ‘Hoy no me puedo levantar’ y ‘40, El Musical’. Ha desarrollado su carrera en ciudades como Londres, Los Ángeles y París donde ha tenido la oportunidad de trabajar para grandes artistas como Will.I.Am, Adam Lambert, Zara Larson, David Guetta, MIKA y Matt Pokora, y en pgramas de televisión en Reino Unido, Francia, Alemania y España. Actualmente, se encuentra rodando la nueva edición de ‘Tu Cara Me Suena’ y es coreógrafo de Agoney.

Completa el cuerpo de baile Iván Matías Urquiaga, con experiencia desde los 17 años en hip hip, popping, house, break dance y reggaeton. Ha bailado en las giras de artistas como Tini, Duki, J Quiles, J Balvin o María Becerra. Además de bailarín, también es coreógrafo e imparte clases como profesor.