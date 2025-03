Ana Obregón saca a la palestra el pasado de Melody y sentencia con una frase su paso por Eurovisión

Melody se convertía el pasado mes de enero en la flamante ganadora del Benidorm Fest 2025 y, por lo tanto, en nuestra representante en el próximo festival de Eurovisión. Sin embargo, la sevillana lleva en el mundo de la música desde que era apenas una niña, como así ha recordado Ana Obregón en su perfil de Instagram.

Melodía Ruiz Gutiérrez, más conocida como Melody, debutó en televisión con tan solo diez años. Fue en la Gala Corazones de 2001, donde con su desparpajo conquistó a la mismísima Ana Obregón, presentadora del evento. A su corta edad, la joven creó una maqueta que cayó en manos de El Fary, su descubridor. El artista quedó encandilado con su voz y, desde ese momento, decidió apadrinarla.

La primera vez de Melody en televisión con Ana Obregón

Fue él quien consiguió llevarla a la Gala Corazones de RTVE, donde interpretó su mítico tema 'El Baile del Gorila'. En el vídeo compartido por Ana Obregón en su Instagram, la presentadora le pregunta: "¿Cuántos años tienes?". A lo que ella contesta: "Diez". Muy sorprendida, la bióloga exclamó: "¡Diez! Pero, ¿tú vas al cole? ¿De dónde sacas tiempo para tanto?".

Ante esto, Melody explicó que intentaba repartir su tiempo para que le diera tiempo a estudiar y cantar a la vez. "Pero, ¿y lo del baile? ¿Vas a clase de baile también?", quiso saber, curiosa, Ana Obregón. Su respuesta dejó en shock a la presentadora: "No, yo a clase de baile no voy. Ese arte lo tengo yo desde chiquitita". Tras despedirla, la artista no dudó en quitarla el micrófono para dar las gracias al público. Entre risas ante el desparpajo de la pequeña, la actriz le auguró un gran futuro.

Ahora, en plena actualidad por su participación en el Festival de Eurovisión 2025, Ana Obregón ha subido un post a Instagram con el vídeo de aquel momento. "Os dejo la primera vez que Melody estuvo en televisión! Menos mal que a través de las redes me lo han recordado. Ya le dije que sería una gran estrella, espero que gane Eurovisión!!!", escribió la bióloga junto al post.