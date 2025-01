La exclusiva de 'Espejo Público' con David Rodríguez, pareja de Anabel Pantoja, con la última hora de su hija

Este lunes, 27 de enero, Anabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez, han recibido la mejor de las noticias: el alta hospitalaria de su hija Alma, tras 18 días ingresada. Una feliz noticia que compartía la influencer en sus redes sociales y de la que enseguida se hacían ecos todos los medios de comunicación especializados en crónica social.

Este martes, 'Espejo Público' ha conseguido en exclusiva las primeras palabras de David Rodríguez, padre de la pequeña. El magacín matinal de Antena 3 estaba en su franja de actualidad, cuando a Susanna Griso y Miquel Valls les decían algo por el pinganillo. Habían obtenido las primeras declaraciones del novio de Anabel Pantoja tras el alta hospitalaria.

"La verdad es que nunca hemos llegado a ver que esto estaba cerca… Pero ya se ha cumplido el sueño. Estamos que no cabemos. La niña está perfecta, la niña está super bien y aquí, aparentemente, no ha pasado nada", comentaba, visiblemente emocionado, David Rodríguez ante las cámaras de 'Espejo Público'. Además, reconocía estar "feliz" de poder ver por fin "el sol".

El padre de Alma confesaba que tanto él como Anabel como toda su familia "estamos super encantados… Han sido días duros pero ya no me acuerdo". Asimismo, tenía unas palabras de agradecimiento a los periodistas por el "trato" recibido y el respeto con el que habían informado de la salud de su hija. A pesar de que, en algunos momentos, había sido un poco agobiante la presencia de las cámaras por "no poder salir ni a tomar el aire".

El agradecimiento de David Rodríguez al personal sanitario

"Los primeros días eran desagradables porque nuestras caras no eran las mejores… Han sido días duros pero ya no me acuerdo. Hemos sido un equipo perfecto", reconocía, orgulloso, David Rodríguez a la reportera de 'Espejo Público'. Por último, también mandaba un mensaje de agradecimiento al Hospital Materno Infantil de Gran Canaria: "Agradecemos millones al equipo médico, a la UMI… son grandes profesionales y mejores personas". Antes de marcharse a estar con su pequeña, David hacía público cuales eran sus planes más inmediatos: "Pasear con ella que es lo que anhelábamos".

La familia y los amigos de Anabel Pantoja y David Rodríguez ha sido un apoyo fundamental para la pareja en estos días tan complicados. Y lo seguirá siendo, aunque ahora con la tranquilidad de saber que la pequeña Alma está bien de salud y en casa.

Uno de sus mayores apoyos ha sido el de Mechi, la madre de la influencer y abuela de la recién nacida. Precisamente era esta la que, este martes publicaba un mensaje de agradecimiento a través de sus stories de Instagram. "Hoy con algo más de fuerzas y ya en casita, desde aquí quiero agradecer todos esos mensajes que me habéis enviado. Los he leído todos porque han sido muchas horas en el hospital y nos daban tantos ánimos para seguir adelante en esta maldita batalla", ha comenzado escribiendo Merchi.

"Millones de gracias por vuestras plegarias y toda la ayuda que me ofrecíais. No tengo palabras. Millones y millones de gracias. Seguir rezando por mi Alma. La abuela Merchi", ha concluido la madre de Anabel Pantoja a modo de agradecimiento.