Última hora del estado de salud de Alma, la hija de Anabel Pantoja, después de una semana hospitalizada

Una semana después de saltar las alarmas sobre el delicado estado de salud de la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez, por fin hay buenas noticias. Tras unos días en los que la preocupación era más que evidente en los rostros de sus familiares y amigos que se han desplazado hasta Canarias, donde la pequeña Alma se encuentra ingresada, este viernes por la tarde comenzaron a llegar esperanzadoras noticias.

Era la revista '¡Hola!' la encargada de informar que la salud de la recién nacida "está mejorando" y que "todo va a mejor". Según fuentes cercanas a la familia, había indicios de que "hay una cierta evolución favorable". El optimismo respecto al estado de salud de Alma se confirmaba este sábado. Puestos en contacto con familiares, la citada revista aseguraba que "todo va mejor y más rápido de lo esperado".

Susana Molina confirma las buenas noticias sobre la hija de Anabel Pantoja

Otra de las que se ha mostrado muy optimista y esperanzada es Susana Molina, íntima amiga de Anabel Pantoja. La influencer estuvo el pasado fin de semana en el archipiélago canario para acompañar a la pareja en estos momentos tan difíciles. Tras abandonar la isla, puso rumbo a México, desde compartió una batería de imágenes en su perfil de Instagram que no tardó en recibir el 'like' de su amiga Anabel.

A su regreso a España, era interceptada por los reporteros nada más aterrizar en el aeropuerto de Adolfo Suárez-Madrid Barajas. La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ha atendido brevemente a los periodistas y, aunque no ha dado muchos detalles, sí que ha confirmado las buenas noticias. Al ser preguntada por cómo se encontraban Anabel Pantoja y David, Susana reconocía que "ahora mismo, imagino que, pues preocupados". Aunque, afortunadamente, "están saliendo buenas noticias".

"Tampoco puedo decir mucho más, no me corresponde si ellos no han hablado", aseguraba, siguiendo así las directrices de los padres de la pequeña. Es sí, se ha mostrado encantada con todo el cariño que está recibiendo la pareja: "En Canarias tiene unos amigos… La verdad es que todos los amigos de fuera nos quedamos muy tranquilos cuando vimos la situación porque sabemos que está muy arropada. La gente es muy hospitalaria y ella está muy cómoda allí", sentencia Susana Molina.