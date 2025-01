Sigue el coqueteo entre TVE y el universo 'Sálvame': El histórico colaborador que salta a 'D Corazón'

Poco a poco, el universo 'Sálvame' va acercándose a TVE. La primera en hacerlo fue Lydia Lozano hace algo más de un año cuando se incorporó a 'Mañaneros' como colaboradora y participó en 'Baila como puedas' como concursante. Después le siguieron otros rostros como Terelu Campos, Rocío Carrasco o Alba Carrillo al fichar por la primera edición de 'Bake Off: famosos al horno'.

Pero no hay duda de que el gran salto de los que fueron rostros históricos de 'Sálvame' a TVE se ha producido en estos últimos meses gracias a 'La Revuelta' como ha sido el caso de Belén Esteban, María Patiño, Kiko Matamoros y Chelo García-Cortés, que se colaba el pasado jueves. La periodista ya dio el salto a TVE como colaboradora de 'L'alteveu' en La 2 en Cataluña así como en 'Lazos de sangre'.

Otro rostro de 'Ni que fuéramos' que también ha dado el salto a TVE en los últimos meses ha sido Javier de Hoyos como colaborador de 'D Corazón'. Y precisamente, el espacio que presentan Anne Igartiburu y Jordi González ha recibido este sábado a otro histórico colaborador de 'Sálvame'.

Y es que Víctor Sandoval ha visitado el plató de 'D Corazón' en TVE para promocionar su paso por la segunda temporada de 'Bake Off'. Pero además el colaborador ha participado en la tertulia del programa comentando noticias de actualidad como la última hora de Anabel Pantoja así como la polémica entre Bárbara Rey y Ana Herminia.

De esta forma, parece confirmarse la apuesta de TVE por los rostros de los que en su día fueron grandes estrellas de Telecinco. Y es que hay que recordar que suenan muchos rumores sobre un posible salto del universo de 'Sálvame' y 'Ni que fuéramos' a las tardes de TVE tras la cancelación de 'La Moderna'.

Víctor Sandoval visita 'D Corazón', ¿antes del salto de 'Sálvame' a TVE?

Antes de presentarle, Anne Igartiburu avanzaba que el invitado de 'D Corazón' este sábado era alguien muy intenso. "He dicho que eres muy intenso, no sé si me he pasado", le reconocía la presentadora. "No, al revés te has quedado corta. Soy intenso sí. Mi grado de intensidad depende de lo que me pongas delante. Soy Novillo de apellido y depende si es trapito rojo o me das de comer", aseveraba él.

"Bueno intenso, intensito has estado en 'Bake off' ehhh", le recriminaba Anne Igartiburu. "Quiero decir una cosa. Porque todo el mundo dice Cristina Tárrega, Cristina Tárrega. Pues yo sin Cristina Tárrega no hubiera brillado como he brillado", soltaba el colaborador dejando sorprendidos a todos. "Es que para mí Cristina Tárrega ha sido el trapito rojo y yo me lo he pasado fenomenal. Es imprescindible...", trataba de decir. "Tener un enemigo", apostillaba Carmen Lomana. "No, si no es mi enemiga. Es imprescindible que alguien me de la vida como me la da ella. Somos muy diferentes en la manera de ver las cosas y a mí me encanta picar, soy muy guindilla", proseguía comentando Sandoval.

Al verle tan tranquilo, Javier de Hoyos no dudaba en decirle a su compañero de 'Ni que fuéramos' que estaba muy dulce. "Te has dulcificado un poco ehhh, porque enemiga si es", le decía el colaborador recordando todo lo que ha soltado de la presentadora en el programa de TEN y Canal Quickie. "A ver a mí la manera de Cristina de hacer las cosas no las comparto pero a nivel programa me ha dado la vida", sentenciaba.

Tras ello, 'D Corazón' ha hecho un repaso a toda la carrera de Víctor Sandoval tanto a nivel profesional con programas como 'Mamma mía' como a nivel personal con su matrimonio con Nacho Polo. "Yo cuando he entrado al Estudio 1 de TVE, tú sabes a qué venía yo aquí con 9 años, venía a ver el mítico 'Estudio 1' y eso me he enamorado. Cuando he entrado otra vez en TVE y he visto los platós veo que soy el mismo niño lleno de ilusiones porque me ilusiono igual que un niño.

"Quizás mi problema es que soy muy emocional y las emociones salen de dentro, a eso se le llama visceralidad y quizás se confunde a una persona visceral y emocional con una persona que quizás no está bien. Porque las personas que dicen estar bien son las que son frías, no emocionales y que controlan todo y para mí esas son las desequilibradas porque no se puede controlar todo", soltaba en una clara alusión a su problema con Marta Riesco en 'Ni que fuéramos'.

Justo al final del programa, Anne Igartiburu le hacía una oferta a Víctor Sandoval y es que despidiera él el espacio después de lanzarle un piropo. "Oye Víctor te voy a decir, creo que eres un perfil adecuadísimo para este programa, te has sabido adaptar, eres un tío que chincha al uno al otro, gracias por estar con nosotros. Y me hace mucha ilusión que despidas el programa", le decía la presentadora.