Máxima indignación con Víctor Sandoval ante lo ocurrido en 'Ni que fuéramos': "Desagradable y ofensivo"

El pasado viernes, Víctor Sandoval regresaba a 'Ni que fuéramos' tras dos meses fuera del programa presentado por María Patiño. El colaborador desapareció del espacio de TEN y Canal Quickie tras tener un fuerte enfrentamiento con Marta Riesco.

Tras ello, Víctor Sandoval se centró en las grabaciones de 'Bake off: famosos al horno' en TVE. Ahora que el talent de repostería ha concluido sus grabaciones, el colaborador ha podido regresar a su puesto de trabajo. Una vuelta que parece que no está gustando nada a la audiencia.

Y es que después de que el pasado viernes ya tuviera un desencuentro con María Patiño, este miércoles Víctor Sandoval la volvía a liar con un comentario sobre Anabel Pantoja en pleno directo en 'Ni que fuéramos' que llevaba a que incluso Belén Esteban le llamara la atención. "A mí no me ha contestado", soltaba Víctor por lo bajini al escuchar a Kiko Hernández decir que había recibido un mensaje muy cariñoso de Anabel Pantoja contestándole a lo que él le puso cuando supo lo del ingreso de su hija. "Víctor de verdad hay una cosa importante que es su hija que está en el hospital", le recriminaba Belén Esteban.

"A mucha gente no le ha contestado", incidía Belén. "Pero a cada uno le duele lo nuestro", se justificaba Víctor Sandoval. "Yo muchas veces la escribo y no me contesta y no pasa nada, hay que ser un poquito...", le replicaba Belén. "No, si yo ahora voy a tener empatía con todos, Empatía Sandoval me voy a llamar", soltaba con sorna el colaborador.

Tras ello, tanto María Patiño como el resto de colaboradores le decían a Víctor Sandoval que no se lo tenía que tomar a mal porque Anabel estaba desbordada. "Víctor no quiero discutir", le advertía Belén Esteban al ver que su compañero y amigo no paraba de quejarse porque estaba molesto por el hecho de que la sobrina de Isabel Pantoja no le hubiera contestado a él y si al resto de compañeros que le habían escrito. "Ya te contestará si te tiene que contestar. Es que me voy a calentar. Hay algo más importante que contestar", incidía la de Paracuellos del Jarama.

Después, al ver en una de las pantallas de 'Ni que fuéramos' multitud de críticas que le estaban haciendo, Víctor Sandoval se rebotaba y explotaba. "Podéis dar la vuelta a eso, es que lo que estoy leyendo me pone de mal humor", pedía. "A los quickers no les podemos dar la espalda", le contestaba Patiño. "A los quickers no, pero a los haters sí", incidía él. "No le podemos caer bien a todo el mundo y no por eso hay que menospreciar al resto", defendía la presentadora.

Tras ello, Víctor Sandoval se ponía a enumerar críticas que leía en el chat de YouTube y Twitch en el que pedían su despido. "Que se vayan a tomar por saco", soltaba el colaborador. Una actitud que lejos de ayudar provocaba que el público se echara encima de él pidiendo a la dirección que le den un toque o dejen de contar con él porque es insoportable verle. "Si es que son cuatro viejas amargadas o niñatas", aseveraba él.

Pero lo peor venía durante la Quickie Ronda cuando Víctor Sandoval no se contenía y explotaba contra Antonio Albert, habitual colaborador por una crónica que escribió sobre él en agosto en el que según él le ridiculizaba interrumpiendo su speech. "¿Ha terminado el brote?", le preguntaba Antonio. "Yo no tengo ningún brote, los brotes se dictaminan en un centro psiquiátrico, igual usted debería estarlo. Cállese y ahora le contesto", espetaba Víctor antes de explicar que todo venía por un artículo que escribió Antonio Albert en el que le llamaba payaso y cuestionaba que alguien como él esté en televisión.

A partir de ahí, se producía un tenso enfrentamiento que provocaba que incluso María Patiño tuviera que abandonar y dejar su puesto a Kiko Hernández porque se veía incapaz de poder controlar el debate. También David Valldeperas le pedía a Víctor que se calmara y dejara hablar a Antonio Albert.

