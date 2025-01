Anne Igartiburu decide no callar más y se posiciona así sobre la polémica de Ana Obregón en TVE

Anne Igartiburu era de las pocas que faltaban por pronunciarse sobre la polémica entre Ana Obregón y Nia Correia. Y lo ha hecho este domingo, 19 de enero, en 'D Corazón'. Cabe recordar que la presentadora fue compañera de la bióloga durante las Campanadas 2020-2021 por lo que sabe, de primera mano, lo que es trabajar codo con codo con ella.

Todo comenzó cuando Roberto Herrera reveló en un podcast la decepción que había vivido con Ana Obregón al comprobar lo mal que, según él, trato a Nia Correia durante la grabación de un spot promocional de las Campanadas de TVE en 2021. Aquel año, la cadena pública encargó a Ana presentar las Campanadas junto a Los Morancos, mientras que Roberto Herrera y Nia lo harían para Canarias.

Al parecer, durante la grabación del spot, la actriz trató tan mal a la cantante que esta acabó llorando y se negó a salir en el citado anuncio. Hasta el momento, todo el mundo se ha posicionado, mayoritariamente, del lado de la ganadora de 'OT 2020'. Tanto los usuarios de las redes sociales, como algunos testigos de ese momento. Este domingo, en 'D Corazón' han abordado la polémica, y ha habido opiniones para todos los gustos.

Anne Igartiburu sale en defensa de Ana Obregón

Por un lado, algunos colaboradores opinaban que "Ana Obregón no se comportó con Nia de forma correcta", y, por otro, estaban quienes aseguraban que toda la gente que ha trabajado con Ana a lo largo de su trayectoria televisiva, "siempre han hablado bien de ella". Aunque todas las miradas estaban puestas en Anne Igartiburu, quien compartió también unas Campanadas con la bióloga.

Alba Carrillo ha intentado buscar una justificación para que ocurriera lo que supuestamente ocurrió, haciendo alusión al reciente fallecimiento de su hijo Aless. "Esas campanadas fueron precipitadas. No es una justificación, pero igual no debería haber reaparecido tan pronto", ha valorado la colaboradora del programa de TVE. Si bien hay que recordar que el año anterior, meses después de la muerte del joven, ya había presentado las Campanadas junto a Anne Igartiburu.

Finalmente era la presentadora de 'D Corazón' la que tomaba la palabra para salir en defensa de su compañera. "Yo, por calmar un poco, efectivamente he trabajado con Ana y me da la sensación de que ella está por encima de esto y de todo", ha empezado diciendo. "Ana va a lo suyo, es una curranta", ha añadido. José Manuel Parada, por su parte, ha reconocido que no le parece "justo que digan que Ana se ha enfadado porque la chica era más joven y más guapa". "No, yo te digo que Ana va a lo suyo, seguro", ha sentenciado Anne Igartiburu.