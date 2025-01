La sorprendente reacción de Anne Igartiburu en 'D Corazón' ante la polémica de Ana Obregón y Nia

Ana Obregón está en el punto de mira en las últimas horas después de que el presentador Roberto Herrera haya desvelado, dos años después, que trató mal e hizo llorar a Nia Correia en la grabación del spot de las Campanadas 2022-2023 en RTVE. Una confesión que deja mal parada a la actriz y que están abordando los programas de televisión, como ha sido el caso de 'D Corazón' con Anne Igartiburu.

"Si te das cuenta, en el spot publicitario de ese año no sale Nia. ¿Por qué sería? Nia lloró a lágrima viva. Lo que yo vi y vieron mis compañeros de los Morancos de cómo trató Ana Obregón a Nia en la grabación del spot publicitario... Nos lo hizo pasar muy mal. Ahí a mí se me cayó un mito", desveló Herrera en el podcast El Salpique . "La niña (Nia) es muy guaya y joven y por eso no sale en el spot nacional, porque se negó a salir y porque Ana Obregón le hizo llorar", añadió el comunicador, dejando caer que la bióloga sentía recelo de la cantante.

Ante el revuelo, Ana Obregón dio su versión y negó la mayor: "Yo no he tratado mal a nadie. Esta chica llegó dos horas tarde, el equipo se cabreó, no nos dio tiempo a cenar. Yo había organizado una misa por mi hijo con mi familia y no llegué porque la niña llegó dos horas más tarde. Me estuvo esperando dos horas maquillada y vestida y eso es lo que pasó. Se puso a llorar, no le gustaba el vestido, no le gustaba el maquillaje y yo no he tratado jamás mal a nadie. Y es más, TVE se cabreó, tanto el equipo como la directiva de entretenimiento que estaba, que decidieron que no saliera en la promo. Y ya está, es una gilipollez. Yo no llegué a la misa de mi hijo por culpa de ella".

Unas palabras que, sin duda, han avivado aún más esta polémica, ya que Obregón ataca así a la profesionalidad de Nia Correia, traslada la responsabilidad a RTVE de su ausencia en la promo y utiliza a su hijo para victimizarse. Y todo ello se ha abordado en 'D Corazón' con Anne Igartiburu durante la entrega de este sábado.

"Mi compañera Ana Obregón se ha visto envuelta en una nueva polémica. Esta vez, por el momento que vivieron la presentadora y la cantante Nia. Hace dos años de esto, cuando ambas dieron las Campanadas, una en Madrid y la otra en Canarias. Nuestro compañero Roberto Herrera lo vivió de cerca", han introducido la vasca para dar paso al vídeo que ponía en contexto a los espectadores.

"Vaya por delante la empatía con el drama de Ana, pero ayer ella cometió varios errores a la hora de defenderse. Primero, demonizar a Nia, que está empezando su carrera. La acusa de haber llegado dos horas tarde a la grabación del spot, algo que me cuesta creer. Hoy en día, cuando tienes una cosa importante, te mandan un coche a tu casa, te recogen a la hora, llegas a la hora y es muy complicado que eso pase. También le acusó de que, cuando llegó, Nia protestó porque no le gustaba la ropa y el maquillaje, y me cuesta creerlo", ha criticado Luis Pliego, director de Lecturas y colaborador del magacín de TVE.

Anne Igartiburu corta súbitamente la tertulia sobre Ana Obregón: "No tenemos toda la versión y toda la verdad"

"El representante de Nia lo niega todo y dice que no van a entrar. Y luego, la parte fea de toda esta historia es que, una vez más, Ana Obregón vuelve a hablar de su hijo para decir que se perdió una misa en su honor que justamente era ese día. En lugar de haber sido lista y decir 'no recuerdo nada' y 'no voy a entrar en una polémica absurda', echa basura encima del trabajo de una compañera (Nia)", ha proseguido condenando el tertuliano.

Sin embargo, antes de que el resto de colaboradores de 'D Corazón' como Alba Carrillo o Jorge Borrajo comentaran este asunto, Anne Igartiburu ha cortado la tertulia de forma repentina. Una súbita reacción por parte de la presentadora que no ha pasado inadvertida y que ha llamado poderosamente la atención.

"Vamos a dejarlo aquí, me gustan mucho esas apreciaciones, pero no tenemos toda la versión y toda la verdad", ha dicho una Anne cortante, queriendo zanjar el tema de raíz. Quizás, para proteger a Ana Obregón por un lado y para no alimentar una controversia que inmiscuye también a RTVE por otro.