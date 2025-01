Ana Obregón recrudece la polémica con Nia Correia en 'TardeAR' con su acusación, y pone en la diana a RTVE

Este viernes se ha viralizado unas declaraciones de Roberto Herrera en el podcast El Salpique asegurando que se le había caído el mito de Ana Obregón por el feo gesto de la actriz y presentadora con Nia en la grabación de las Campanadas del 2022.

"Si te das cuenta, en el spot publicitario de ese año no sale Nia. ¿Por qué sería?", empezaba diciendo Roberto Herrera. "Nia lloró a lágrima viva. Lo que yo vi y vieron mis compañeros de los Morancos de cómo trató Ana Obregón a Nia en la grabación del spot publicitario... Nos lo hizo pasar muy mal. Ahí a mí se me cayó un mito", soltaba el presentador de TVE.

Tras el revuelo generado por las palabras de Roberto Herrera sobre Ana Obregón, 'TardeAR' ha querido abordar la polémica y hablar tanto con el representante de Nia como la propia actriz y presentadora que no ha dudado en defenderse a través de Paloma Barrientos.

"Ana Obregón está harta de trabajar con equipos en televisión y nadie que ha trabajado con Ana ha tenido ninguna queja. Es una mujer absolutamente trabajadora. Y Ana Obregón ha trabajado con chicas jóvenes y guapas y no ha pasado nada", recalcaba Paloma Barrientos antes de emitir las declaraciones de la propia Ana.

Ana Ogregón desmiente a Roberto Herrera y señala a Nia: "Llegó dos horas tarde"

Tras ello, 'TardeAR' ofrecía las declaraciones exclusivas de Ana Obregón señalando ahora a Nia Correia. "Yo no he tratado mal a nadie. Esta chica llegó dos horas tarde, el equipo se cabreó, no nos dio tiempo a cenar. Yo había organizado una misa que había organizado por mi hijo con mi familia y no llegué porque la niña llegó dos horas más tarde. Me estuvo esperando dos horas maquillada y vestida y eso es lo que pasó", aseveraba Ana.

"Se puso a llorar, no le gustaba el vestido, no le gustaba el maquillaje y yo no he tratado jamás mal a nadie. Y es más, TVE se cabreó, tanto el equipo como la directiva de entretenimiento que estaba, que no sé quien era ahora mismo, que decidieron que se fuera y que no saliera en la promo. Y ya está, es una gilipollez. Yo no llegué a la misa de mi hijo por culpa de ella", sentenciaba Ana Obregón.

Después de escuchar a Ana Obregón, 'TardeAR' debatía sobre este polémico asunto. "Si eso es verdad en nuestro gremio es de ser poco profesional, no se llega dos horas tarde. Y si eso es así estaría bien que el representante de Nia se pronuncie", exponía Frank Blanco. "A mí me parece raro que TVE elimine a Nia porque llegue tarde", aseveraba por su parte Leticia Requejo.

Tras ello, Miguel Ángel Nicolás exponía que alguien cercano a Los Morancos le decía que esta historia que había contado Roberto Herrera le sonaba. Y por su parte, Leticia Requejo a través de alguien del equipo que trabajó con Nia en esas Campanadas desmentía las acusaciones de Obregón dejando claro que ella no llegó tarde.