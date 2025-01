Roberto Herrera denuncia lo que Ana Obregón hizo tras las cámaras en sus últimas Campanadas en TVE

Roberto Herrera, presentador de las Campanadas en RTVE para Canarias junto a la cantante Nia Correia ('OT'), ha participado en el podcast El Salpique, y ha realizado una confesión muy impactante y controvertida sobre Ana Obregón. "Se me cayó un mito", ha repetido en varias ocasiones.

Nos ponemos en contexto. Campanadas 2022-2023. Nia fue la elegida en RTVE para despedir el año junto a Herrera en Canarias. Y Obregón y Los Morancos fueron los encargados de la retransmisión nacional. La corporación quiso grabar con todos ellos un spot publicitario y en la grabación hubo problemas que, ahora, tras la denuncia pública del comunicador canario, han salido a la luz.

"Si te das cuenta, en el spot publicitario de ese año no sale Nia. ¿Por qué sería?", empieza diciendo Roberto Herrera. "Nia lloró a lágrima viva. Lo que yo vi y vieron mis compañeros de los Morancos de cómo trató Ana Obregón a Nia en la grabación del spot publicitario... Nos lo hizo pasar muy mal. Ahí a mí se me cayó un mito", ha proseguido contando.

Roberto Herrera: "Ana Obregón hizo llorar a Nia y ahí se me cayó un mito"

"¿Pero por qué?", pregunta estupefacto el conductor del podcast. "Pues porque la niña es muy guaya y joven y por eso no sale Nia en el spot nacional, porque se negó a salir y porque Ana Obregón le hizo llorar y ahí se me cayó un mito", ha ahondado, dejando caer que la bióloga sentía recelo de la cantante.

"Y Nia que es un sol de mujer, es un encanto de persona, no se queja de nada, se adapta a todo... Ahí lo pasamos muy mal los Morancos y yo, con Ana ahí se me cayó un mito", ha vuelto a reiterar Roberto Herrera, denunciando públicamente un episodio que no había trascendido hasta ahora y que pone en evidencia la verdadera cara de Ana Obregón fuera de cámaras.