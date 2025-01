Alba Carrillo señala en 'D Corazón' lo que esconde Aitana en su reconciliación con Miguel Bernardeau

Aitana se ha convertido en el centro de todas las miradas tras salir a la luz unas imágenes en las que se la veía salir de casa de Miguel Bernardeau tras haber pasado la noche con él. Unas instantáneas que probarían que la pareja se ha dado una segunda oportunidad tras su tormentosa ruptura. Este sábado, tanto en 'D Corazón' como en 'Socialité' se han mostrado muy críticos con la cantante.

Y es que, en pleno foco mediático, la catalana ha emitido un comunicado pidiendo a la prensa que cese con ciertas informaciones. No solo no lo ha conseguido sino que, además, ha recibido más críticas si cabe. En 'Socialité', María Verdoy ha tirado de ironía para valorar la relación de Aitana con los medios de comunicación: "Por mucho que Aitana se queje, lo cierto es que canta un poquito".

Acto seguido, la presentadora daba paso a un vídeo en el que el programa ha querido desmontar su actitud con la prensa. Además, se ha cuestionado las razones del título de su nuevo single, 'Segundo intento', que saldrá a la luz próximamente: "Quizás solo sea una forma de hacer ruido, una estrategia de marketing utilizando su vida personal".

"Es algo que ya hemos visto en la discografía de la artista. Aitana lo hace desde sus inicios: comienza retroalimentando su relación con Cepeda en el concurso del que sale, con él se da besos durante la gira y también hace toda una gira promocionando su serie con Miguel Bernardeau ('La última') basada en su relación cuando, atención, ya no hay relación", han recordado desde el programa de Telecinco. Incluso se han mofado del menú que sacó hace unos años con MacDonald's pese a ser "intolerante al gluten".

Alba Carrillo ironiza con la reconciliación de Aitana y Miguel

'Socialité' también ha mostrado las imágenes de Aitana abandonando el domicilio de Miguel Bernardeau tras, al parecer, haber pasado la noche juntos. Unas imágenes que también han mostrado el programa 'D Corazón', donde los colaboradores han sido de la misma opinión que María Verdoy y Antonio Santana. El espacio conducido por Anne Igartiburu y Jordi González ha mostrado el vídeo de ambos pidiendo que cesasen las informaciones falsas: "Dejad de inventaros cosas".

Jorge Borrajo, colaborador del programa de TVE, ha dejado claro que "Las imágenes son más que evidentes. Es un hecho que se están viendo. Estamos hablando de días y semanas en los que se están viendo". "No están haciendo nada malo, no sé por qué esta moda de esconderse", ha criticado el periodista. Por su parte, Alba Carrillo ha tirado de ironía sobre el acercamiento del actor y la cantante ha sentenciado el asunto con una pregunta al aire sobre las verdaderas intenciones de la cantante: "¿Quién no ha tirado de un ex? Hombre, yo he tirado".